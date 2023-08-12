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Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, автор и ведущий передачи «Умники и умницы»:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— Самое главное, чтобы содержание учебника четко отражало отношение нынешней власти к различным историческим событиям. История — вещь серьезная, в каком-то смысле сакральная. Ученые-историки смотрят на нее со своей колокольни, политики — со своей, писатели — тем более. Поэтому хочется, чтобы руководство страны через своих экспертов преподало урок молодому поколению так, как оно считает нужным.

Но это должно быть едино, чтобы не происходили такие ситуации, которые я наблюдал в одном из сел. В нем две школы сражались друг с другом: в одной учили, что Сталин — фашист, а в другой — что он великий человек, спасший Родину от фашизма. Сторонники разных идей сходились в середине поселения, вначале спорили, а потом дрались. Прямо по Салтыкову-Щедрину…

Официальный государственный учебник должен носить официальный характер, и все должны иметь единое понимание трактовки самых сложных событий. Если же кто-то захочет более внимательно изучать историю и формировать собственное мнение, отличное от учебника,— для этого существуют другие книги. Исторические сочинения таких выдающихся ученых, как Соловьев, Ключевский, других, которые, кстати, часто имели свой взгляд на одни и те же события в истории.

Илья Демаков, директор Горчаковского лицея МГИМО, Учитель года России-2017:

Фото: пресс-служба МГИМО

— Учебник — это всегда только приложение к учителю. Во время нормального урока не особенно нужен общий текст, потому что содержание уже есть в речи преподавателя. Зато нужна качественная визуальная опора: выверенные карты, изображения, достоверные портреты. И, конечно, цифровые инструменты. Скажем, Росархив оцифровал сотни тысяч источников, среди которых есть ключевые документы, очень нужные для курса истории. В электронном виде работать с ними удобнее, чем в печатном. Значит, учебник должен иметь какие-то способы общения с цифровой средой — хотя бы систему QR-кодов внутри параграфа. Такие инструменты, кстати, укрепляют доверие к тексту.

Евгений Кожокин, доктор исторических наук, профессор МГИМО:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Интонация искренности. Нужно, чтобы школьники не зазубривали тексты, а материал оставался с ними надолго. Головокружительная по сложности задача — использовать современные слова и выражения, потому что язык современного школьника отличается от языка школьника 30-летней давности. Язык должен быть и современным, но и не нарушать атмосферу времени описания.

Психологи доказали: чтобы ребенок гармонично развивался, необходимо сочетание чтения в электронном виде и бумажного. В учебнике должна быть исключительно проверенная информация. Было бы хорошо, чтобы школьники, прочитав что-то в интернете, обратились к учебнику, где все правильно и четко написано. Конечно же, без идеологии учебника истории не бывает. В 1991 году мы отменили идеологию, но она никуда не делась. Поэтому здесь нужны такт и профессионализм.

Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ, профессор МГПУ:

Фото: личный архив Александра Снегурова

— Понимание авторами, что это учебник истории, а не политики. Обязательно должны присутствовать разные точки зрения и суждения. История, по словам Юрия Трифонова, многожильный провод, где всегда параллельно идет несколько процессов. И поэтому важна призма, через которую на это смотрят. Очень сложно смотреть на историю вне концепций, без радикальных оценок, торопливых маркировок и старания приспособиться к текущему моменту. Достичь самой высокой планки объективности не дано, наверное, никому. Но стремление к этому должно присутствовать. Нужны разные материалы и ссылки, для создания учебника лучше использовать историков, а не сотрудников министерств и ведомств.

Тексты должны быть ориентированы на думающего ученика, скептически настроенного, и написаны серьезно, доверительно, многоаспектно, учитывая запросы XXI века. Большие тексты сегодня мало кто читает, отсюда краткость, с интересными и любопытными фактами, которые должны цеплять. И оптимизм должен быть в учебнике — нельзя, чтобы было много деструктивности. Нужен позитив, направленный на созидание.

Александр Логунов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный профессор РГГУ:

Фото: РГГУ

— Вечных учебников истории нет: они все время переписываются, это же не таблица умножения. Каждое поколение создает собственный проект истории и исторического, желая ответить на вопрос, почему мы такие. Потому ли, что мы сами себя такими сделали, или у нас такие были предки и общество. Ответ на это нужен как ориентационный проект: как и на кого мне ориентироваться.

Поиск и выбор приоритетов — главный исторический ход для любой страны. В СССР как было — мы особенные и передовые, самые демократичные и политически корректные, самые заботливые о социальной эффективности. Мы все создадим круче, чем у кого-либо. Но из ананаса не получится клубника.

Самая сложная и практически нерешаемая задача — выделить доминанты. Например, что мы хотим о себе знать, что нас сформировало, какие у нас приоритеты. Что для нас важнее: что мы первыми запустили спутник или что у нас люди донашивают старые вещи. И здесь надо быть очень аккуратным — такие задачи даже ядерная физика не решает. Важно за глобальными проблемами не потерять личностное начало. История очень персонифицирована, нужны образы времени, поэтому очень важно, кого выбирать в качестве героев.

Денис Фомин-Нилов, руководитель Центра развития исторического образования и науки ГАУГН, кандидат исторических наук:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— К сожалению, в наших школьных учебниках по истории продолжает сохраняться хронологический подход, когда за тысячами дат, имен и событий теряется главное — история формирования современной российской государственности через революции и эволюцию, войны, научно-технологический прогресс и развитие культуры. И до сих пор делается акцент на авторские интерпретации историков через призму в основном политической и военной истории. Однако история намного сложнее и многообразнее.

Учебник по этому предмету должен быть не складом энциклопедических знаний, а навигатором и инструментом, позволяющим учителям и школьникам на примере исторического опыта рассмотреть важнейшие проблемы современности.

Александр Оджо, учитель истории московской школы №854:

Фото: Российское общество «Знание»

— Для учебника по истории очень важным является его методический аппарат. Он состоит из вопросов и заданий, исторических источников. Важно, чтобы задания были на трех уровнях познавательной самостоятельности обучающихся. Эти задания должны расширять возможности учеников, их кругозор, прививать познавательный интерес.

Кроме того, важным является иллюстративный материал. Слитный текст сложно воспринимать даже взрослому человеку. Иллюстрации позволяют давать больше информации ребятам, тем более что они развивают мышление.

Александр Архангельский, литературовед, телеведущий, писатель:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— По мне так важно разобраться, каким не должен быть учебник истории. Во-первых, он не должен быть единым. Во-вторых, не должен быть суррогатом идеологии. То есть он не должен быть тем учебником, который ныне предъявлен публике.

Группа «Прямая речь»