От Руси до спецоперации

Российское историческое общество подготовило проект концепции вузовского курса истории России для всех студентов вне зависимости от их специализации. Он охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается расширением НАТО, вводом российских войск на территорию Украины и объявлением западных санкций. По замыслу авторов, такая концепция должна сформировать у студентов идеи гражданственности, патриотизма и общероссийского единства. Преподавателям рекомендуют «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентам расскажут про достижения российского государства от Древней Руси до эпохи СВО

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Студентам расскажут про достижения российского государства от Древней Руси до эпохи СВО

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Коллектив экспертов Российского исторического общества (РИО) под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова разработал проект единой концепции преподавания истории России для неисторических факультетов. Напомним, ранее Минобрнауки предложило увеличить объем занятий по этому предмету. Ведомство намерено ввести не менее 144 обязательных академических часов изучения отечественной истории для всех студентов вне зависимости от их специализации. А то же РИО объясняло, что сейчас всего 0,4% российских студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% «должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно».

Сейчас у вузов есть право самим определять содержание предмета, его хронологические и географические рамки, а также методологические аспекты. В результате «сохраняется и даже углубляется разнобой в подходах к отбору содержания, в трактовках и концепциях в отношении как истории России в целом, так и многих актуальных проблем прошлого», говорится в концепции. Она, по планам авторов, должна обеспечить единство «исторического образования в университетах страны» и нацелена «на формирование общегражданской идентичности российского общества».

«Раскрывая проблемы и противоречия отечественной истории, преподавателям вузов необходимо избегать негативного уклона и "очернительства", оставаясь на позициях объективности и историзма, отмечать по преимуществу созидательный характер деятельности Российского государства и населяющих его народов по хозяйственному освоению обширных территорий, достижения в сфере культуры и науки,— говорится в документе.— Направленность курса на формирование российского патриотизма обеспечивается приоритетным вниманием к героическим страницам борьбы России за свободу и независимость против иноземных захватчиков, за обеспечение общенациональных интересов и безопасности».

Концепция хронологически «определяется основными этапами в развитии российской государственности». Они, по версии авторов, выглядят так: Русь IX—первой трети XIII веков, Русские земли с середины XIII до конца XV веков, Российское (Московское) государство в XVI–XVII веках, Российская империя, советская эпоха, современная Российская Федерация.

Новейшая история России определяется в концепции в том числе через внешнеполитические события. Студентам расскажут про расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток, а также про выход «США и их союзников… из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта».

В концепции говорится, что в 2008 году «вооруженные силы Грузии, обученные и поощряемые НАТО, осуществили военную провокацию в Южной Осетии, напав на размещенный здесь российский миротворческий контингент и затем на Цхинвал». После чего «Россия защитила Южную Осетию и, вопреки протестам Запада, признала ее независимость. Также была признана независимость другой бывшей грузинской автономии — Абхазии».

Упоминаются и «антиконституционный переворот в Киеве» в 2014 году, и обстоятельства присоединения Крымского полуострова. Здесь практически прямо цитируются соответствующие обращения президента Владимира Путина: «Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в "анти-Россию" и с помощью НАТО готовилось к "возвращению Крыма и Донбасса", привела к неизбежности проведения в 2022 году Россией специальной военной операции»,— говорится в концепции.

Также авторы упоминают «попытки "цветных революций" в Белоруссии и Казахстане и их роль в политике создания вокруг России "пояса нестабильности"». Помимо этого, из концепции можно узнать про «устойчивый экономический рост» в России, борьбу с терроризмом и коронавирусной инфекцией, «отход России от односторонней ориентации на страны Запада», китайский и латиноамериканские векторы внешней политики России и так далее.

Последний на данный момент блок концепции начинается с «отказа США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России». Дальше, по версии авторов, последовали «вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса». Наконец, студентам расскажут про признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, причины объявления специальной военной операции, санкционное давление стран Запада и «попытки изоляции России от остального мира».

Кандидат исторических наук, декан факультета истории Европейского университета Амиран Урушадзе отмечает: авторы курса, который будет читаться во всех вузах страны, делают основной упор на «исторический опыт строительства российской государственности на всех его этапах». Таким образом, «основным объектом внимания» студентов будет государство, «поэтому российские историки-классики Николай Карамзин, Сергей Соловьев, Василий Ключевский, вероятно, остались бы довольны проектом концепции». Господин Урушадзе называет концепцию «документом довольно консервативным». Вместе с тем он обращает внимание на «широчайший» набор тем, которые планируется обсуждать: «Ранее мне не раз приходилось отмечать, что некоторые важные события российской истории просто игнорировались в подобных документах». Он приводит в пример Кавказскую войну — «самый длительный военный конфликт в истории России». Теперь в концепции обозначены проблемы политики Российской империи на Кавказе, а также место и значение Кавказского наместничества в имперской системе административного управления. «Это не может не радовать,— говорит господин Урушадзе.— Но тут же возникают и риски, связанные с трудностями полноценного разговора со студентами на все заявленные темы. Некоторые из них невозможно пройти по верхам, а недосказанность опасна».

У ученого «вызывает тревогу непропорциональное внимание к событиям постсоветской и современной истории» — они, по его впечатлению, заняли в тексте концепции больше места, чем история XVI–XVII веков. «И для изучения, и для преподавания истории очень важен "санитарный коридор" времени (пауза между событием и его отображением в учебниках.— “Ъ”). Без него повышаются риски произвольной политизации,— говорит Амиран Урушадзе.— Есть и совершенно практические препятствия — отсутствие серьезной историографии по обозначенным темам. Ряд современных событий еще только предстоит осмыслить даже не исторической, а политической науке. Пока в распоряжении преподавателя может быть разве что политическая публицистика — не самый надежный источник информации». В качестве примера он цитирует раздел концепции, посвященный конфликту в Чечне: «Чечня в 1990-е годы стала прибежищем международного терроризма и криминала, в ней не действовали российские законы. Это стало основанием для проведения нескольких воинских операций для нормализации жизни и восстановления конституционного строя». По мнению декана, авторы «крайне спорно» интерпретировали причины конфликта: «Здесь нет ни слова о фактически национальной революции в Чечне в 1991 году, о причинах отказа дудаевского правительства подписать федеративный договор».

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин прямо называет «пропагандой» ту часть концепции, где описываются самые последние события: «Понятно, что им (авторам концепции.— “Ъ”) надо показать, что мы развивались, а тут столкнулись со злодеями, которые мешают развиваться. Но оценивать современность с точки зрения исторического взгляда сложно. У нас нет доступа к архивам, текущим материалам. Мы как историки не можем ничего про это сказать». При этом в остальных разделах концепции господин Фокин не заметил искажения фактов: «Если посмотреть на историю ХХ века, то там упоминаются в том числе и репрессии, и Большой террор». В то же время господин Фокин полагает, что разработчики концепции мыслят как раз моделями ХХ века: «Им кажется, что если преподаватель в вузе начнет гнуть определенную линию, то студенты поверят в это как в истину. Но большой вопрос, как будут относиться современные студенты к словам преподавателя при наличии многих источников информации».

«Авторы проекта справедливо указали на противоречивость российского исторического опыта, на переплетение героического и трагического в отечественной истории. Но где и как пройдет грань между объективным освещением противоречивых страниц истории и "очернительством", в тексте предсказуемо не поясняется,— соглашается с ним Амиран Урушадзе.— И это открывает дорогу к панегирическому преподаванию истории в духе "Cлов похвальных" Феофана Прокоповича (сподвижник Петра I, в своих сочинениях поддерживал неограниченное самодержавие и осмеивал противников власти.— “Ъ”)».

«Хочется верить, что обсуждение проекта концепции выйдет за рамки РИО и его региональных отделений,— сказал “Ъ” Амиран Урушадзе. — Это будет способствовать минимизации описанных рисков». Пока концепция направлена в Минобрнауки и представлена в пятницу на форуме преподавателей истории в Тобольске. Там представители РИО пообещали, что документ пройдет широкое общественное обсуждение.

Анна Васильева