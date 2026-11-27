Правительство установило единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
Жители садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), заключившие договор напрямую с гарантирующим поставщиком, будут платить за электричество по тому же тарифу, что и участники коллективных договоров. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
К тарифу будет применяться понижающий коэффициент от 0,7 до 1. Для перехода на меньший тариф необходимо решение региона. Место расположения участка значения не имеет: правило распространяется на городские, сельские и межселенные территории.
До изменения правил жители СНТ могли пользоваться понижающим коэффициентом только при коллективном договоре с гарантирующим поставщиком. Владельцам участков с индивидуальными договорами электричество обходилось по тарифам для городского или сельского населения. Постановление разработала ФАС.