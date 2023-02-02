История станет царицей наук

С 1 сентября всем российским студентам придется изучать обновленный курс истории России. Его концепцию в четверг окончательно утвердило Минобрнауки РФ. Курс охватывает период от Древней Руси до современной России и заканчивается вводом российских войск на территорию Украины. Министерство надеется с его помощью «воспитать гражданина, осознающего сопричастность к истории России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобрнауки Валерий Фальков готовится увеличить преподавание истории в разы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минобрнауки Валерий Фальков готовится увеличить преподавание истории в разы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг экспертный совет Минобрнауки утвердил концепцию преподавания истории России в вузах для неисторических специальностей. Как сообщал “Ъ”, ее подготовил коллектив экспертов Российского исторического общества (РИО) под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. Курс будет читаться уже с 1 сентября, заявил министр Валерий Фальков: «У нас есть большая цель — воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность за ее настоящее и будущее». Ранее Минобрнауки значительно увеличило объем занятий по этому предмету: не менее 144 обязательных академических часов для всех студентов. РИО тогда пояснило, что всего 0,4% российских студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6% изучают предмет «недостаточно».

Концепция хронологически определена шестью «основными этапами в развитии российской государственности». Это Русь IX — первой трети XIII века, русские земли с середины XIII до конца XV века, Российское (Московское) государство XVI–XVII веков, Российская империя, советская эпоха и современная Российская Федерация. В основном содержании курса необходимо уделить «особое внимание историческому опыту строительства российской государственности на всех его этапах».

Также до студентов необходимо донести, что «на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности».

Новейшая история России определяется в концепции в том числе через внешнеполитические события. Студентам расскажут про расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток, а также про выход «США и их союзников… из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта». Последний блок концепции начинается с «отказа США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России». Дальше, по версии авторов, последовали «вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса». Наконец, студентам расскажут про признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, причины объявления специальной военной операции, санкционное давление стран Запада и «попытки изоляции России от остального мира». Последняя часть, как ранее сообщал “Ъ”, вызывала сомнение у преподавателей — они называли это больше политинформацией, поскольку «оценивать современность с точки зрения исторического взгляда сложно».

Авторы же концепции рекомендуют преподавателям «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории.

В курсе будет материал и по всеобщей истории, рассказал на заседании Юрий Петров. По его словам, в концепции обозначены «наиболее актуальные темы мирового исторического процесса», в том числе революции, освоение новых территорий, причины и предпосылки глобальных международных конфликтов и мировых войн. «Большое внимание уделяется странам Европы,— продолжил господин Петров.— Но это не означает некоторого крена в сторону европоцентризма. Многие ведущие процессы в мировой истории так или иначе разворачиваются или берут свое начало именно в Европе. И Россия в своей истории теснее всего была связана с европейскими странами». Но в концепции уделяется достаточное внимание странам Азии, Африки, а также контактам России в этом направлении, заверил он.

Господин Петров отметил, что при доработке концепции были внесены уточнения в разделы о региональной и отраслевой истории. Точное количество учебного времени, которое будет уделяться региональному компоненту, останется на усмотрение вузов. «Отраслевую историю с учетом исключительного разнообразия рекомендовали изучать в рамках специальной подготовки студентов,— добавил он.— А в курсе истории России — предусмотреть возможность междисциплинарных связей, занятий, связанных с историей культуры, экономики и так далее».

Сопредседатель РИО, научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян указал на совете, что вузам будет непросто: «Дело в том, что подготовка и чтение курсов требуют от преподавателей знания и отечественной, и мировой истории. В университетах обычно это разные специальности». Валерий Фальков в ответ заметил, что необходимо предусмотреть повышение квалификации педагогов. Для этого нужны «площадки, на которых надо преподавателей собирать, считаю, не единожды в год». Также вузам необходимо пересмотреть кадровое и методическое обеспечение, время и расписание занятий.

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский (ранее председатель правления РИО) заявил, что «в кратчайшие сроки» подготовит с коллегами методические рекомендации для вузов по подходам к реализации концепции. По его словам, также специалисты подготовят «типовые учебники по крупным областям знаний»: «Очевидно, что для филологов и медиков, с учетом того что они должны уделить внимание отраслевой истории, учебники должны быть разными. Но объединять их должно общее ядро, включающее подходы к российской и всемирной истории, интерпретации ключевых событий».

Доцент кафедры истории России и зарубежных стран Челябинского госуниверситета Вячеслав Кузнецов приветствует усиление внимания к региональной и отраслевой истории. По его мнению, это позволит «приблизить» содержание курса к интересам студентов и избежать излишней его теоретичности. Также важно, что курс истории в вузе не повторяет школьный, указывает он: «Периоды и события, конечно, те же. Но в концепции говорится, что внимание необходимо уделять изучению не фактов, а причинно-следственных связей. Да и по количеству часов повторить невозможно — в школе с 5-го по 11-й класс в сумме времени в четыре раза больше. Поэтому в вузе нужно обсуждать тенденции развития, ключевые события и персоны, значение исторических процессов для современности, сравнение Запад—Россия—Восток».

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин задается вопросом — как именно региональная история будет преподаваться на фоне общей истории России? «Простой пример — что будут рассказывать в Казани про ее присоединение к Московскому царству? — рассуждает он.— С точки зрения федерального компонента естественно, что эти царские походы Ивана IV — благо. Московское царство защитило свои восточные границы, расширило территорию, укрепило международный авторитет. А с точки зрения Казани? Как про это одновременно рассказывать? В одной лекции надо рассказать и ту точку зрения, и противоположную».

Анна Васильева