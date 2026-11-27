По словам ректора вуза, запросы о проверке были отправлены в профильные ведомства 26 ноября. Сегодня эта информация появилась в СМИ. Депутат утверждал, что в его приемную поступают обращения граждан, которые называют университет «фабрикой» фиктивных дипломов. Кроме того, господин Журавлев заявил об уголовных делах 2022 года в отношении вуза, связанных с оформлением документов об обучении в вузе для получения отсрочки от мобилизации, а также о предполагаемом мошенничестве сотрудников университета.