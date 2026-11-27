В «Синергии» ответили на призыв депутата Журавлева проверить вуз
Ректор Университета «Синергия» Артем Васильев обратился к депутату Госдумы Алексею Журавлеву после того, как парламентарий попросил Генпрокуратуру и Рособрнадзор проверить деятельность вуза. Господин Васильев отметил, что до этого господин Журавлев ни разу не был в университете и не просил его администрацию предоставить какие-либо документы.
По словам ректора вуза, запросы о проверке были отправлены в профильные ведомства 26 ноября. Сегодня эта информация появилась в СМИ. Депутат утверждал, что в его приемную поступают обращения граждан, которые называют университет «фабрикой» фиктивных дипломов. Кроме того, господин Журавлев заявил об уголовных делах 2022 года в отношении вуза, связанных с оформлением документов об обучении в вузе для получения отсрочки от мобилизации, а также о предполагаемом мошенничестве сотрудников университета.
«Депутату же хочу сказать следующее. За словами "фабрика фиктивных дипломов" стоят не абстрактные "граждане", а реальные семьи. Родители, которые годами оплачивают учебу детей, сегодня звонят в университет в тревоге, а студенты перед сессией читают, что их будущий диплом якобы ничего не стоит»,— приводит пресс-служба «Синергии» слова ректора.
Господин Васильев заявил, что за последние пять лет университет прошел более 20 проверок различных надзорных органов, которые касаются образовательной деятельности. Он отметил, что в запросах Алексея Журавлева указаны неверные даты и не приведены важные подробности. Он задал депутату уточняющие вопросы по его обращениям в Генпрокуратуру и Рособрнадзор и призвал ответить на них публично.