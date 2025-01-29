«10 часов на учебу — явно многовато»

В школы возвращается предмет об основах духовно-нравственной культуры народов России. С 1 сентября 2026 года его начнут преподавать учителя истории в пятых, шестых и седьмых классах. Ранее дисциплина считалась необязательной, ее можно было преподавать в рамках действующих учебных планов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал уделить внимание проблеме чрезмерной нагрузки на учеников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также считает данный вопрос непраздным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В российских школах будут изучать основы духовно-нравственной культуры народов России, сокращенно ОДНКР. Цель — «развитие личности, приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе». Не будем на этом подробно останавливаться, ибо хочется обратить внимание на другой аспект. Незадолго до Нового года председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал поднять на ближайших заседаниях вопрос о чрезмерной нагрузке на школьников. Оказывается, подрастающее поколение проводит за учебой от восьми до 10 часов в день.

Действительно, образование наше меняется, добавляется много новых предметов и дисциплин, в том числе патриотических. Указанное ОДНКР, «Разговоры о важном», труд, начальная военная подготовка, внеклассные занятия. Опять же, детские и молодежные организации — новые пионеры, комсомольцы, активисты — все это не только возвращается, но и приобретает современный глубинный смысл.

Более того, постоянно мы слышим новые предложения и даже с самого верха, мол, а давайте еще изучим вот это или вот то. Общественность и чиновники согласны — раз надо, еще расширим образовательную программу. Учебники дополнительные внедряются, люди над этим работают. Опять же, за недостатком времени всего не перечислить.

Вернемся к Володину, по его словам, домашние задания сложные, учебное расписание перегружено, а предметов, как было сказано выше много. Школа наша теперь не только учит, но и воспитывает. В результате дети утомляются, не каждый такое выдержит, и здоровье у всех разное. И так может показаться, что данный фактор как-то не до конца учли. К слову, можно еще и об учителе подумать, на него же тоже нагрузка возросла существенно. Квалификацию приходится повышать, переучиваться.

Но вот в чем главная проблема: какие предметы сокращать так, чтобы ребенка знаний не лишить? Новые патриотические, наверное, нельзя, хотя бы потому, что их только что ввели. Значит, какие-то другие. Или увеличить срок учебы до 12 лет? Нулевые классы? Сложно сказать. Как мы видим, вопрос непростой. К тому же придется нормы пересматривать, согласования проводить. Законы, возможно, новые принимать. Не до того явно сейчас. Но 10 часов на учебу — явно многовато. У нас, взрослых, как известно, восьмичасовой рабочий день. Похоже, что вопрос этот даже важнее, чем неустанная борьба с ЕГЭ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе