«10 часов на учебу — явно многовато»
Дмитрий Дризе — о проблемах российского образования
В школы возвращается предмет об основах духовно-нравственной культуры народов России. С 1 сентября 2026 года его начнут преподавать учителя истории в пятых, шестых и седьмых классах. Ранее дисциплина считалась необязательной, ее можно было преподавать в рамках действующих учебных планов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал уделить внимание проблеме чрезмерной нагрузки на учеников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также считает данный вопрос непраздным.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В российских школах будут изучать основы духовно-нравственной культуры народов России, сокращенно ОДНКР. Цель — «развитие личности, приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе». Не будем на этом подробно останавливаться, ибо хочется обратить внимание на другой аспект. Незадолго до Нового года председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал поднять на ближайших заседаниях вопрос о чрезмерной нагрузке на школьников. Оказывается, подрастающее поколение проводит за учебой от восьми до 10 часов в день.
Действительно, образование наше меняется, добавляется много новых предметов и дисциплин, в том числе патриотических. Указанное ОДНКР, «Разговоры о важном», труд, начальная военная подготовка, внеклассные занятия. Опять же, детские и молодежные организации — новые пионеры, комсомольцы, активисты — все это не только возвращается, но и приобретает современный глубинный смысл.
Более того, постоянно мы слышим новые предложения и даже с самого верха, мол, а давайте еще изучим вот это или вот то. Общественность и чиновники согласны — раз надо, еще расширим образовательную программу. Учебники дополнительные внедряются, люди над этим работают. Опять же, за недостатком времени всего не перечислить.
Вернемся к Володину, по его словам, домашние задания сложные, учебное расписание перегружено, а предметов, как было сказано выше много. Школа наша теперь не только учит, но и воспитывает. В результате дети утомляются, не каждый такое выдержит, и здоровье у всех разное. И так может показаться, что данный фактор как-то не до конца учли. К слову, можно еще и об учителе подумать, на него же тоже нагрузка возросла существенно. Квалификацию приходится повышать, переучиваться.
Но вот в чем главная проблема: какие предметы сокращать так, чтобы ребенка знаний не лишить? Новые патриотические, наверное, нельзя, хотя бы потому, что их только что ввели. Значит, какие-то другие. Или увеличить срок учебы до 12 лет? Нулевые классы? Сложно сказать. Как мы видим, вопрос непростой. К тому же придется нормы пересматривать, согласования проводить. Законы, возможно, новые принимать. Не до того явно сейчас. Но 10 часов на учебу — явно многовато. У нас, взрослых, как известно, восьмичасовой рабочий день. Похоже, что вопрос этот даже важнее, чем неустанная борьба с ЕГЭ.
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