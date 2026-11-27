Флот Пермского периода
Как в Северодвинске Владимир Путин поднял флаг на атомном ракетоносце
27 ноября Верховный главнокомандующий Владимир Путин прилетел в Северодвинск, где участвовал в церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Пермь». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников убедился: что хотели, то и сделали.
Владимир Путин прилетел в Северодвинск из Архангельска на вертолете. Так что журналисты, приехавшие на автобусе, не успели и замерзнуть, стоя на пирсе: были почти одновременно. Военные моряки даже не успели толком объяснить им разницу между проектами «Ясень-М», «Борей-А» и «Щука», а это ж понимать надо, раз приехали.
Ясность мог внести и глава ВТБ Андрей Костин, который тоже стоял здесь, ибо с некоторых пор ВТБ, как известно, доверительно управляет Объединенной судостроительной корпорацией. И так совпало, что примерно именно в это же время Андрей Костин и сам стал еще глубже, чем раньше, понимать разницу между классами 885-М и 955-А.
Что ж, все оценили гуманность российского президента, который не заставил себя ждать и приступил к церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь», который сделали на «Севмаше» там же, в Северодвинске, начав в 2016 году и закончив в 2025-м. Трудности были, по информации “Ъ”, с интеграцией комплекса «Циркон», да только и с этим в конце концов справились.
«Пермь» теперь считается первым штатным носителем «Циркона».
И вот уже Верховный главнокомандующий, стоя на фоне роскошного солнечного задника с красивыми искрящимися волнами (а так-то давно темнота была кругом) и крутым, с черным блестящим отливом боком атомной субмарины (чем-то напоминал этот задник, конечно, тот безупречно прорисованный корабль на праздновании Дня ВМФ в питерском Адмиралтействе, причем не то что неуловимо напоминал, а одна рука художника чувствовалась просто в каждой детали), говорил экипажу и всем, всем, всем:
— Сегодня мы поднимаем военно-морской флаг России, прославленный Андреевский стяг, на многоцелевом атомном подводном крейсере «Пермь», передаем этот новый боевой корабль в состав Военно-морского флота!
«Пермь» стала, по его словам, «уже пятым подводным крейсером проекта “Ясень-М”, который поставлен флоту за последние шесть лет».
— Многоцелевые подводные лодки типа «Ясень-М» отвечают и современным, и перспективным требованиям, это важная составляющая Военно-морского флота России,— продолжал Верховный главнокомандующий.— Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты «Циркон», подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения. (В том числе, как известно, и на суше.— А. К.)
«Пермь» будет нести боевую вахту, как доложил Верховный главнокомандующий, на Дальнем Востоке и в Арктике.
— До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три — проекта «Ясень-М»,— сообщил Владимир Путин журналистам, а Андрей Костин об этом и так знал.— Уверен, что все намеченные планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений Военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме, безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана надежно обеспечены.
Из Арктики «Пермь» выдвинется, надо понимать, куда надо.
Короче говоря, что хотели, то кому надо и продемонстрировали. Замечаний по церемонии, как я понимаю, не было.
Флаг на подводной лодке поднимают между тем своеобразно. Флагшток — примерно два человеческих роста. Поднимают с опущенных рук под углом примерно 40 градусов, на расстоянии пары метров. Выглядело камерно, можно сказать, интимно.
Все формальности были соблюдены.
Владимир Путин к тому же подарил капитану ракетоносца икону из храма Вооруженных сил.
Ведь «Пермь» тоже должен кто-нибудь защищать.