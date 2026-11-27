Что ж, все оценили гуманность российского президента, который не заставил себя ждать и приступил к церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь», который сделали на «Севмаше» там же, в Северодвинске, начав в 2016 году и закончив в 2025-м. Трудности были, по информации “Ъ”, с интеграцией комплекса «Циркон», да только и с этим в конце концов справились.