Учат в школе одному

Новый учебный год российские школы встретят с обновленными учебными планами и программами. В их основе теперь будут федеральные основные общеобразовательные программы, устанавливающие обязательный базовый уровень требований к содержанию общего образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Суханова

Фото: Из личного архива Татьяны Сухановой Татьяна Суханова

Фото: Из личного архива Татьяны Сухановой

Общеобразовательные программы подлежат приведению в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами не позднее 1 сентября 2023 года, согласно поправкам от 24 сентября 2022 года к законам «Об образовании» и «Об обязательных требованиях». Создание этих программ — результат последовательных усилий по укреплению единого образовательного пространства России. В 2021 году были обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. Необходимость совершенствования стандартов была подсказана педагогической практикой. Рамочные требования к предметному содержанию и образовательным результатам приводили к произвольным трактовкам, к различиям в программах по предметам, к нарушению принципов системности и преемственности, единства образовательного пространства.

Так, в мае 2021 года в российских школах был проведен выборочный анализ рабочих программ по истории Великой Отечественной войны на предмет наличия содержательных единиц «План "Барбаросса"», «Генеральный план "Ост"», «Брестская крепость», «Оборона Севастополя», «Нюрнбергский процесс».

Лишь в трети проверенных программ были обнаружены все перечисленные элементы, почти половина программ не включала ни одного.

Поэтому на государственном уровне было утверждено базовое содержание общего образования, освоение которого должно быть обеспечено каждой школой. Обновленные стандарты приобрели конкретные, понятные педагогам и родителям формулировки, а федеральные основные общеобразовательные программы зафиксировали содержание образования и последовательность его освоения. Федеральные основные общеобразовательные программы станут гарантом равного доступа всех школьников страны к качественному образованию.

В состав федеральных основных общеобразовательных программ входят 405 рабочих программ по всем учебным предметам с 1-го по 11-й класс, в том числе программы для углубленного изучения предметов, а также программы по изучению родных языков и родной литературы. Содержание программ полностью соответствует актуальным задачам. Во всех учебных предметах смещен акцент с «академического» освоения знаний на формирование умения применять эти знания в реальных жизненных ситуациях. В естественно-научных предметах увеличены часы на лабораторные практикумы. При этом обеспечено сохранение и укрепление фундаментальности, которой всегда славилась отечественная школа. Усилено внимание к физике, математике и информатике. Например, введен новый учебный предмет «Вероятность и статистика», в него включены темы «Представление данных», «Статистика», «Вероятность», «Комбинаторика», «Графы», «Логика», «Множества»; до настоящего времени в курсе математики эти темы не изучались. Изменения никак не затронули методику преподавания: сохранена ориентация на использование деятельностных форм работы, формирование функциональной грамотности, вовлечение школьников в проектную и исследовательскую деятельность.

Педагогам предложен единый комплект документов: федеральные рабочие программы по учебным предметам, федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральная программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы и т. д. Это позволит синхронизировать процесс обучения, реализовать единые подходы к содержанию образования, к оценке образовательных результатов, а также к условиям организации образовательного процесса в школе.

Вариативность достигается через возможность выбора вариантов учебных планов, программ базового и углубленного уровня, содержания образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, во внеурочной деятельности, а также через выбор форм и методов работы со школьниками.

Все перечисленные изменения сопровождаются методической поддержкой педагогов. Мы в корне изменили подходы к методическому обеспечению: работаем не только по запросу, но и на опережение. Для удобства учителей и педагогических коллективов школ в нашем институте разработаны онлайн-сервисы — цифровые «конструкторы» рабочих программ и учебных планов; в этих конструкторах уже создано более 1 млн рабочих программ и 50 тыс. учебных планов. Еженедельно мы проводим методические семинары для учителей всех предметов; работает горячая линия. Эксперты Института стратегии развития образования разрабатывают методические пособия, которые сопровождают деятельность педагогов при организации образовательного процесса, в том числе в интерактивном формате разбирают сложные для преподавания темы. Всю актуальную информацию, нормативные и учебно-методические материалы мы оперативно размещаем в открытом доступе на портале «Единое содержание общего образования». Востребованность нашей поддержки подтверждается числом пользователей портала — более 3 млн человек.

Татьяна Суханова, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»