Историческое единство отложили на год

Обучение по единым для всей страны учебникам истории в средней школе начнется с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил в пятницу глава Минпросвещения Сергей Кравцов на презентации новой линейки учебников для 5–9-х классов и учреждений среднего профобразования. Отметим, летом 2023 года в ведомстве предполагали, что пособия поступят в школы к началу 2024–2025 учебного года, однако сроки сдвинулись на год. «Учебники по истории пройдут федеральную экспертизу, после чего мы передадим их для оценки и анализа опытным педагогам-практикам в школах страны,— пояснил министр.— С учетом обратной связи они будут доработаны и включены в федеральный перечень уже к декабрю».

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Тираж новых пособий по истории составит 16 млн экземпляров, а стоимость одной книги в жесткой обложке, по данным Минпросвещения,— около 209 руб. с учетом доставки.

Авторами учебников выступают помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Представляя издание, господин Мединский отметил, что всего в разработке материалов «участвовало почти 50 ученых». «Самое главное — предложен совершенно иной концептуальный подход. Новый учебник — открытый, современный — интегрирует отечественную историю во всеобщую. Мы бы хотели, чтобы он читался легко, чтобы родителям было интересно изучать его вместе с детьми»,— заявил Владимир Мединский. Александр Чубарьян добавил, что особое внимание авторы уделили роли России в мировой истории, а в новой версии издания для пятого класса будет раздел о развитии первобытного общества на территории России.

Напомним, этот же авторский коллектив подготовил единый учебник по истории для 10–11-х классов, преподавание по которому уже ведется с прошлого учебного года. Общественные деятели Северного Кавказа в сентябре 2023 года раскритиковали издание из-за абзаца о сталинских депортациях народов, которые оказались упомянуты сразу после власовцев и бандеровцев (см. “Ъ” от 25 сентября 2023 года). После этого авторы пообещали исправить спорный момент в переизданиях, однако пока старшеклассники продолжают учиться по первому варианту учебника.

Полина Ячменникова