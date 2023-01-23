«Мрачные страницы истории остаются в официальной повестке»

Художественно-историческое произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» остается в школьной программе. В «Единой России» не поддержали инициативу депутата Дмитрия Вяткина оградить подрастающее поколения от творчества великого писателя. В профильном думском комитете заявили, что федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны и изменению не подлежит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем определенный положительный момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что произведения, которые «не прошли испытания временем», должны быть исключены из школьной программы по литературе, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ». По словам депутата, многие факты, изложенные в книге, «были высосаны из пальца» или «придуманы». «Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную родину»,— пояснил господин Вяткин.

По прошествии совсем небольшого количества времени глава думского комитета по просвещению, член Генсовета «Единой России» Ольга Казакова фактически дезавуировала слова коллеги по фракции. По ее словам, вопрос исключения их школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ», равно как и любого другого произведения, не стоял и не стоит.

Одновременно с этим писатель, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов отметил, что трагические страницы нашей истории нельзя замалчивать.

Сложно сказать, что все это значит. Действовал ли господин Вяткин по своей личной инициативе или мы имеем дело с очередной кампанией? Учитывая сегодняшние реалии, то, что Александр Солженицын еще находится в школьной программе, воспринимается как нонсенс.

Однако необходимо заметить, что, при общем одобрении официальной властью положительной роли Иосифа Сталина в становлении российско-советской государственности, сам факт репрессий пока что не отрицается.

Между тем, если все-таки воплотить инициативу единоросса Вяткина в жизнь, с учетом всех изменений, которые происходят в стране в целом и в системе просвещения в частности, это будет фактически означать возврат в СССР и, с высокой долей вероятности, окончательное забвение печальных страниц истории. Если же упоминание о них в том или ином виде сохраняется, то значит, не все еще однозначно в нашем государстве. При этом семья великого писателя никак не комментирует происходящие ныне события как в России, так и вокруг нее. Тем самым они по большому счету не дают повода предъявлять претензии к творчеству писателя и его фигуре.

Можно даже предположить, что действия Дмитрия Вяткина, это попытка организовать некую дискуссию, смысл которой в том, что совсем радикальных решений ждать не стоит. Более того, особо ретивых сторонников жесткого закручивания гаек будут в той или иной степени осаживать. Хотя, конечно, как было сказано выше, официальное отношение к вождю народов в последнее время от «не все однозначно» фактически перешло в статус «больше положительное».

И еще появился очень спорный тезис о том, что репрессии были везде, не только в СССР, но и на Западе. То есть совсем не обязательно убирать Александра Солженицына из школьной программы. Достаточно снабдить его произведения правильными комментариями: мол, великий писатель не до конца понимал важность исторического момента. На первом месте — безопасность государства, а что касается отдельной жизни, это, конечно, прискорбно, но, к сожалению, ничего не поделаешь. Утверждение также очень спорное. Однако сейчас такое время, что хочется видеть хоть немного положительных моментов. И, как ни странно, они есть.

Мрачные страницы истории остаются в официальной повестке — их не намерены вымарывать. Что, впрочем, не гарантирует изменения ситуации в дальнейшем.

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