Билет на экспресс-автобус при офлайн-покупке будет стоить 500 руб., онлайн — 450 руб. Для регулярных поездок компания предлагает подписки с ценой одной поездки от 217 руб. Проезд для детей до семи лет и перевозка домашних животных остаются бесплатными. Жители Москвы могут добраться на поездах и автобусах «Аэроэкспресса» до Шереметьево и Домодедово.