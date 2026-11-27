«Аэроэкспресс» с 16 декабря изменит цены на билеты при покупке офлайн
«Аэроэкспресс» изменит тарифы для пассажиров, которые оплачивают поездки офлайн. Новые цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах будут действовать с 16 декабря в кассах и билетных автоматах, при оплате на турникетах и у мобильных кассиров. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.
Стоимость билета на поезд по тарифу «Стандарт» будет составлять:
650 руб. — при покупке онлайн не позднее чем за сутки до поездки;
700 руб. — при покупке онлайн в день поездки;
800 руб. — при покупке офлайн.
Билет на экспресс-автобус при офлайн-покупке будет стоить 500 руб., онлайн — 450 руб. Для регулярных поездок компания предлагает подписки с ценой одной поездки от 217 руб. Проезд для детей до семи лет и перевозка домашних животных остаются бесплатными. Жители Москвы могут добраться на поездах и автобусах «Аэроэкспресса» до Шереметьево и Домодедово.