СПБ Биржа начнет торги криптовалютами с 1 декабря
«На первом этапе СПБ Биржа предоставит брокерам готовую биржевую инфраструктуру для опытной эксплуатации. Это позволит участникам торгов в условиях действующего биржевого рынка настроить учетные системы и подготовить клиентские сервисы для торговли цифровыми активами»,— указано в пресс-релизе.
Инвесторов будут подключать по мере готовности брокеров. Для сделок с BTC, ETH и USDT как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам потребуется тестирование.
Биржа также допустила к торгам TRX и USDC, но дату запуска операций с ними назовет позднее. Эти два актива смогут покупать и продавать только квалифицированные инвесторы. Торговая сессия будет длиться с 9:00 до 16:00 мск. Расширять набор цифровых активов площадка намерена с учетом запросов брокеров и их клиентов.