Биржа также допустила к торгам TRX и USDC, но дату запуска операций с ними назовет позднее. Эти два актива смогут покупать и продавать только квалифицированные инвесторы. Торговая сессия будет длиться с 9:00 до 16:00 мск. Расширять набор цифровых активов площадка намерена с учетом запросов брокеров и их клиентов.