Школьников обяжут трудиться на благо учебного заведения. Причем без согласия родителей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что норма преследует цель усиления роли труда в воспитательном процессе, формирования у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к такой работе и ее результатам. С учетом возраста и особенностей здоровья, школьников могут привлекать к уборке классов, высадке деревьев, помощи в библиотеках и другому общественно-полезному труду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с бизнесменами, у которых есть дети школьного возраста, и выяснил, как они относятся к новой норме:

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24»: «Моя школа находилась на каштановой аллее, и каждую осень мы без согласия родителей убирали эту территорию, собирали листья, делали много хозяйственной работы по школе. Я не вижу в этом проблемы. Всегда, конечно, нужен какой-то здравый смысл, чтобы было понятно, что это не эксплуатация в целях наживы». Анастасия Юсина, основательница Orange Fitness и City Fitness: «Нет ничего хуже чата школьных мамочек, 50% из которых считает, что их дети — белая кость, голубая кровь, а протереть за собой парту — это уже оскорбление человеческого достоинства. А кого мы растим, если человек не в состоянии подмести коридор? Я за труд, за то, чтобы дети приучались работать руками, чтобы они понимали, что нет ничего зазорного в том, чтобы убрать за собой, помыть маты в спортивном зале, устроить в классе субботник. К этому надо готовиться, предупреждать, чтобы брали сменную одежду. Надо, чтобы в школе была возможность принять душ». Евгений Коган, инвестбанкир: «В участии детей в жизни школы нет ничего плохого, это замечательно. Дети должны быть более ответственными, но важно, чтобы родители были в курсе, если учитель просит ребенка задержаться. Это не должно мешать интересам семьи».

Сейчас по закону привлекать школьников без их согласия «к труду, не предусмотренному образовательной программой», запрещено. Кроме того, требуется письменное одобрение родителей. О введении в школах трудового воспитания заговорили в Министерстве просвещения в конце 2022 года. Глава ведомства Сергей Кравцов называл инициативу «абсолютно правильной».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева