Кравцов: перейти на единые учебники в школах планируется в течение 5 лет

Российские школы будут переходить на единые государственные учебники в течение ближайших пяти лет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что с сентября все школы получат новый учебник по истории России и всеобщей истории для 11-х классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр рассказал, что ведется планомерная разработка единых учебников по всем предметам. «До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество, единство образовательного пространства»,— добавил Сергей Кравцов на совещании работников образования и науки (цитата по ТАСС).

О планах разработки новых учебников истории для школьников с разделами о военной операции России на Украине власти говорили еще в 2022 году. В начале августа министр рассказал президенту Владимиру Путину о новом учебнике истории для 11-го класса. Он был подготовлен «в кратчайшие сроки» при участии помощника президента Владимира Мединского, а также ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна. Новый единый учебник по истории для 5–9-х классов планируют подготовить в 2024 году.