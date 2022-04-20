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Коммерсантъ FM
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Начальное историческое преобразование

Сергей Кравцов предложил приобщить к истории первоклассников

Вчера глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал, что с 1 сентября каждую новую неделю школьники будут начинать с поднятия флага и исполнения гимна России. Помимо этого, ведомство намерено дополнить российские учебники истории и программы событиями на Украине и рекомендует приступать к изучению истории в школах с первого класса. Позже господин Кравцов уточнил, что речи о введении отдельных уроков для начальных классов не идет. Инициативу уже подержали в Кремле и Госдуме.

Скучать в школе детям не придется, даже если они сдадут смартфоны при входе на урок, считают в Минпросвещения

Скучать в школе детям не придется, даже если они сдадут смартфоны при входе на урок, считают в Минпросвещения

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Скучать в школе детям не придется, даже если они сдадут смартфоны при входе на урок, считают в Минпросвещения

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что принял решение начать «историческое образование» в школах с первого класса. Это заявление он сделал в рамках первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде». Министр напомнил, что ведомство проанализировало ранее украинские учебники, в которых, по его словам, «люди, которые убивали мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, называются героями». «Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам — например, к братскому народу Украины, — сказал он.— Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память».

Заявление господина Кравцова было воспринято как старт введения в начальной школе истории, тогда как сейчас этот предмет начинают преподавать в пятом классе. В таком ключе восприняли новость и в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин предложил пригласить министра для обсуждения формата: «Что будут преподавать, как будут преподавать — необходимо обсуждать,— заявил он.— Но форма такая министром принята исходя из того, что мы с вами говорили о необходимости более глубокого знания своей истории». В начале апреля господин Володин, отметим, поручил парламентариям проанализировать качество преподавания в российских школах истории Великой Отечественной войны.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила ТАСС, что в случае введения исторической дисциплины в начальной школе «нужно создать образовательную программу, выпустить учебник, методические материалы, обучить педагогов, которые будут готовы такой курс вести». Возможное введение курса истории с первого класса прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения».

Однако уже через два часа глава Минпросвещения уточнил: «Это не уроки истории, которые начинались и будут начинаться с пятого класса, а именно просветительские программы. Их можно проводить в рамках предмета "Окружающий мир", изучать историю своей семьи, региона, можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки». По его словам, «возможностей проводить историческое просвещение множество как во время урочной, так и внеурочной деятельности». Минпросвещения дополнит российские учебники истории и программы событиями, которые связаны со «специальной военной операцией» на Украине, пообещал министр.

Учитель истории и обществознания московской школы «Интеллектуал» Александр Кондрашев указывает, что ряд ключевых событий в истории России в общих чертах действительно представлены в предмете начальных классов «Окружающий мир». Вместе с тем, полагает он, Сергей Кравцов как «математик по образованию» (окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «учитель математики и информатики») «вряд ли понимает преподавание истории именно как учитель, скорее он смотрит на это как чиновник»: «Он довольно часто выступает с заявлениями, но я не верю, что в школах действительно что-то сильно поменяется. Школа — слишком сложная инертная система. Без масштабной реформы образования вряд ли получится что-то кардинально изменить».

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин, комментируя инициативу, напоминает, что в России давно ведутся разговоры о создании единого учебника истории, но он так и не появился. «Дело в том, что издательства не готовы, чтобы один учебник занял монополию,— считает господин Фокин.— К тому же в обществе нет договоренностей о нашем прошлом. Поэтому невозможно сейчас создать единый учебник. Например, такой, как "Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)", который написал Сталин. Сейчас сделать пособие, которое удовлетворило бы и любителей Николая II, и Иосифа Сталина, невозможно».

Глава Минпросвещения также объявил во вторник, что в ряде школ уже с мая учебная неделя будет начитаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, а с сентября нововведение распространится на все учебные заведения. На прошлой неделе “Ъ” сообщал, что правительство РФ внесло изменения в программу «Развитие образования», которые позволят закупать школам госсимволику в рамках нацпроекта «Образование». Усилить патриотическое воспитание в российских школах и вузах ранее поручил президент Владимир Путин. В 2020 году был принят внесенный им закон, в котором отмечается, что воспитание должно быть направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», а также к природе и окружающей среде.

Отметим, во вторник Сергей Кравцов также рекомендовал школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или класс и использовать только в случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса. «Именно такой опыт школ вошел в свод лучших позитивных практик,— привели слова господина Кравцова в пресс-службе ведомства.— Не только взрослые, но и большинство ребят соглашаются: личные смартфоны отвлекают от занятий. Три четверти опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения». В ведомстве добавили, что «еще в 2019 году примерно каждая четвертая школа ограничила использование мобильных телефонов во время уроков».

Анна Васильева

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