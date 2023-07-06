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Книги не только для чтения

Жанна Критарова о новой школьной программе по литературе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Литература в школе всегда была больше, чем просто учебный предмет. Именно на школьный курс литературы, наряду с русским языком и историей, мы возлагаем высокую миссию — отвечать за формирование нравственных ориентиров молодого поколения. А потому так велик интерес к тому, какие произведения и как будут преподавать школьникам.

С 1 сентября школы по всей стране будут учить детей по новым федеральным рабочим программам по литературе, которые часто теперь называют едиными. Потребность в таких единых программах назрела давно. Достаточно сказать, что в последние годы в федеральный перечень учебников, которые могли быть использованы в учебном процессе, входило ни много ни мало девять авторских учебных линий по литературе для основной школы. А теперь представьте отсутствие закрепленного единого содержания, умноженное где-то на пристрастия отдельного учителя, где-то — на используемый учебник, в масштабах страны. В проигрыше в итоге оказывался конкретный ученик, который мог остаться незнаком с каким-то из произведений, являющихся феноменами культуры. Одно и то же произведение могло изучаться в разных классах. Например, повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» предлагалась для изучения в разных учебных линиях в шестом, седьмом или восьмом классах. Для детей в семье, которая решила переехать из одного региона в другой, такой разброс мог означать повторение пройденного — или пробел в знаниях.

Сейчас федеральная рабочая программа по литературе для основной и средней школы позволяет гарантировать ученику и его родителям обучение в рамках единого образовательного пространства, независимо от места жительства и типа образовательной организации.

При этом у учителя освобождается время для творческого поиска методов, приемов обучения, для обсуждения в предметном сообществе вопросов воспитания квалифицированного читателя, а не отбора содержания.

Важный момент: в федеральную рабочую программу теперь включены обзорные темы, связанные с изучением произведений о Великой Отечественной войне, произведений, которые являются знаковыми для нашей страны («Сын артиллериста» К. М. Симонова, «Брестская крепость» С. С. Смирнова, «В августе сорок четвертого» В. О. Богомолова и др.). Тут мы возвращаемся к тому, что литература — особый учебный предмет, формирующий чувства причастности к отечественным культурным традициям.

Камнем преткновения в преподавании литературы во все времена был перечень произведений, предлагаемый учащимся для чтения и изучения. Создание каждой новой программы по литературе сопровождалось бурными дискуссиями о достоинствах произведений, включаемых в нее. Федеральная рабочая программа не явилась исключением. Новость о включении в нее произведений советских авторов активно обсуждалась. И это ожидаемо, и подтверждает наш статус самой читающей страны.

При отборе содержания авторы ориентировались не только на сложившиеся методические традиции, но и на многолетний личный опыт преподавания в школе.

Теперь школьники будут изучать, как когда-то старшее поколение в их семьях, романы Н. А. Островского «Как закалялась сталь», А. А. Фадеева «Молодая гвардия». Это произведения, которые западают в душу, волнуют умы подрастающего поколения. Любовь к своему Отечеству, мужество и героизм молодых людей приветствуются в любом обществе. Не сомневаюсь, что они будут близки современному школьнику, и это мнение разделяют многие учителя и родители.

Программа прошла обсуждение в профессиональных кругах, получила одобрение ведущих специалистов в области методики преподавания литературы в школе. Но это еще не все. Главное — она получила высокую оценку учителей-практиков. В апробации рабочих программ по литературе основного общего образования в 2022 году приняло участие 1638 учителей, по литературе среднего общего образования на углубленном уровне в 2023 году — 3609 учителей образовательных организаций Российской Федерации. Отзывы на программу приходят по сей день, предложения поступают самые разные, и все они без исключения тщательно рассматриваются экспертным сообществом.

В нынешнем виде перечень произведений, представленный в федеральной рабочей программе, тщательно выверен экспертами, прошел широкую апробацию среди практикующих учителей и совершенно точно позволит справиться как с задачей развития хорошего вкуса и творческого мироощущения у школьников, так и формирования у них чувств гражданственности и патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев России.

Жанна Критарова — кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института стратегии развития образования

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