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Коммерсантъ FM
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От ВОВ до СВО

Утвержден новый учебник истории для вузов

Экспертный совет при Минобрнауки утвердил проект единого учебного пособия по истории для студентов неисторических факультетов. С 1 сентября 2024 года его должны изучать во всех вузах. Сам учебник еще дорабатывается, но уже известно, что основная тема в нем — история Великой Отечественной войны. Также «особое внимание уделено событиям "русской весны" и специальной военной операции», заявил академик РАН Александр Чубарьян. Дополнительных разделов по всемирной истории, позволяющих лучше понять контекст истории российской, в учебнике, по-видимому, не будет: глава Российского исторического общества директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пояснил, что они «перегружают» курс и не осваиваются, либо осваиваются плохо.

Председатель Российского исторического общества глава СВР Сергей Нарышкин хочет, чтобы всемирная история не мешала студентам сосредоточиться на отечественной

Председатель Российского исторического общества глава СВР Сергей Нарышкин хочет, чтобы всемирная история не мешала студентам сосредоточиться на отечественной

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Российского исторического общества глава СВР Сергей Нарышкин хочет, чтобы всемирная история не мешала студентам сосредоточиться на отечественной

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник прошло заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. На нем был утвержден единый вузовский учебник по истории России для неисторических специальностей. Напомним, в 2022 году ведомство предложило стандартизировать преподавание этой дисциплины. Глава Минобрнауки Валерий Фальков пояснял тогда, что на «непрофильных» факультетах преподавание отечественной истории сильно сокращено или вовсе не ведется, а потому необходимо разработать единый курс для всех студентов-неисториков.

В феврале 2023 года Минобрнауки утвердило концепцию курса, подготовленную коллективом экспертов Российского исторического общества (РИО) под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова.

Как ранее писал “Ъ”, ее объем — 144 академических часа. Курс хронологически «определяется основными этапами в развитии российской государственности». В их числе история Руси IX — первой трети XIII веков, Русских земель с середины XIII до конца XV века, Российское (Московское) государство в XVI–XVII веках, Российская империя, советская эпоха, современная Российская Федерация. Новейшая история России рассматривается в концепции в том числе в контексте внешнеполитических событий: расширения НАТО, ввода российских войск на территорию Украины и введения западных санкций. В документе рекомендуется «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории.

Отметим, если ранее у вузов было право определять содержание, хронологические рамки и методологические аспекты курса, то с 1 сентября 2023 года они обязаны опираться концепцию Миноборнауки.

В 2023–2024 учебном году вузы еще использовали разные пособия, поскольку проект единого учебника не был готов. Во вторник на заседании экспертного совета Валерий Фальков сообщил, что работа над учебником завершена, и он получил положительное заключение в РАН. Сопредседатель Российского исторического общества академик РАН Александр Чубарьян рассказал, что учебное пособие начинается с освещения «основных черт российской цивилизации», но основной акцент сделан на истории Великой Отечественной войны, «включая установленные судом факты геноцида советского народа». «Приведены многочисленные примеры героизма нашего народа в деле защиты Отечества. Разумеется, особое внимание уделено событиям "русской весны" и cпециальной военной операции, о которых подробно рассказывается в заключительных разделах учебника»,— отметил академик.

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Представители Минобрнауки сообщили, что учебник дополняют «отраслевые модули» по истории сельского хозяйства, инженерного дела, транспорта, народного образования, медицины и культуры для студентов соответствующих специальностей. Кроме того, рассказал Александр Чубарьян, глава Федерального архивного агентства (ФАА) Андрей Артизов подготовил для учебника «небольшую хрестоматию»: «В нее вошли порядка 150 исторических источников, иллюстрирующих основные этапы отечественной истории». Замглавы ФАА Андрей Юрасов рассказал, что среди них есть и малоизвестные документы: «Особый акцент был сделан на истории России XX столетия, прежде всего на истории Великой Отечественной войны».

Директор Службы внешней разведки РФ и глава РИО Сергей Нарышкин предложил исключить из концепции и учебного пособия дополнительные разделы по всемирной истории: «Первоначальная редакция предполагала, что рассказ о ключевых событиях отечественной истории будет сопровождаться справочными сведениями об истории зарубежных стран. Вместе с тем практика показала, что в таком случае курс получается перегруженным, а материал по всеобщей истории не осваивается или осваивается, но плохо».

В итоге совет одобрил и проект учебника, и сокращение разделов по всемирной истории.

В Минобрнауки отказались предоставить учебник корреспонденту “Ъ”, пояснив, что готового макета пока нет: «В ближайшее время издательство "Наука" с учетом состоявшегося обсуждения завершит редактирование рукописи, после чего учебник (в электронном виде.— “Ъ”) будет доступен в университетских электронно-библиотечных системах». Планируется, что изучать отечественную историю по новому учебнику студенты будут уже с 1 сентября 2024 года.

Эмилия Габдуллина

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