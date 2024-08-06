От ВОВ до СВО

Экспертный совет при Минобрнауки утвердил проект единого учебного пособия по истории для студентов неисторических факультетов. С 1 сентября 2024 года его должны изучать во всех вузах. Сам учебник еще дорабатывается, но уже известно, что основная тема в нем — история Великой Отечественной войны. Также «особое внимание уделено событиям "русской весны" и специальной военной операции», заявил академик РАН Александр Чубарьян. Дополнительных разделов по всемирной истории, позволяющих лучше понять контекст истории российской, в учебнике, по-видимому, не будет: глава Российского исторического общества директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пояснил, что они «перегружают» курс и не осваиваются, либо осваиваются плохо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Российского исторического общества глава СВР Сергей Нарышкин хочет, чтобы всемирная история не мешала студентам сосредоточиться на отечественной

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Российского исторического общества глава СВР Сергей Нарышкин хочет, чтобы всемирная история не мешала студентам сосредоточиться на отечественной

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник прошло заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. На нем был утвержден единый вузовский учебник по истории России для неисторических специальностей. Напомним, в 2022 году ведомство предложило стандартизировать преподавание этой дисциплины. Глава Минобрнауки Валерий Фальков пояснял тогда, что на «непрофильных» факультетах преподавание отечественной истории сильно сокращено или вовсе не ведется, а потому необходимо разработать единый курс для всех студентов-неисториков.

В феврале 2023 года Минобрнауки утвердило концепцию курса, подготовленную коллективом экспертов Российского исторического общества (РИО) под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова.

Как ранее писал “Ъ”, ее объем — 144 академических часа. Курс хронологически «определяется основными этапами в развитии российской государственности». В их числе история Руси IX — первой трети XIII веков, Русских земель с середины XIII до конца XV века, Российское (Московское) государство в XVI–XVII веках, Российская империя, советская эпоха, современная Российская Федерация. Новейшая история России рассматривается в концепции в том числе в контексте внешнеполитических событий: расширения НАТО, ввода российских войск на территорию Украины и введения западных санкций. В документе рекомендуется «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории.

Отметим, если ранее у вузов было право определять содержание, хронологические рамки и методологические аспекты курса, то с 1 сентября 2023 года они обязаны опираться концепцию Миноборнауки.

В 2023–2024 учебном году вузы еще использовали разные пособия, поскольку проект единого учебника не был готов. Во вторник на заседании экспертного совета Валерий Фальков сообщил, что работа над учебником завершена, и он получил положительное заключение в РАН. Сопредседатель Российского исторического общества академик РАН Александр Чубарьян рассказал, что учебное пособие начинается с освещения «основных черт российской цивилизации», но основной акцент сделан на истории Великой Отечественной войны, «включая установленные судом факты геноцида советского народа». «Приведены многочисленные примеры героизма нашего народа в деле защиты Отечества. Разумеется, особое внимание уделено событиям "русской весны" и cпециальной военной операции, о которых подробно рассказывается в заключительных разделах учебника»,— отметил академик.

Представители Минобрнауки сообщили, что учебник дополняют «отраслевые модули» по истории сельского хозяйства, инженерного дела, транспорта, народного образования, медицины и культуры для студентов соответствующих специальностей. Кроме того, рассказал Александр Чубарьян, глава Федерального архивного агентства (ФАА) Андрей Артизов подготовил для учебника «небольшую хрестоматию»: «В нее вошли порядка 150 исторических источников, иллюстрирующих основные этапы отечественной истории». Замглавы ФАА Андрей Юрасов рассказал, что среди них есть и малоизвестные документы: «Особый акцент был сделан на истории России XX столетия, прежде всего на истории Великой Отечественной войны».

Директор Службы внешней разведки РФ и глава РИО Сергей Нарышкин предложил исключить из концепции и учебного пособия дополнительные разделы по всемирной истории: «Первоначальная редакция предполагала, что рассказ о ключевых событиях отечественной истории будет сопровождаться справочными сведениями об истории зарубежных стран. Вместе с тем практика показала, что в таком случае курс получается перегруженным, а материал по всеобщей истории не осваивается или осваивается, но плохо».

В итоге совет одобрил и проект учебника, и сокращение разделов по всемирной истории.

В Минобрнауки отказались предоставить учебник корреспонденту “Ъ”, пояснив, что готового макета пока нет: «В ближайшее время издательство "Наука" с учетом состоявшегося обсуждения завершит редактирование рукописи, после чего учебник (в электронном виде.— “Ъ”) будет доступен в университетских электронно-библиотечных системах». Планируется, что изучать отечественную историю по новому учебнику студенты будут уже с 1 сентября 2024 года.

Эмилия Габдуллина