Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о подготовке ведомством единых государственных учебников по всем школьным предметам. По его словам, к 2029 году все учебники будут введены в школьную программу.

Как передает ТАСС, министр заявил на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ имени Плеханова, что в 2026/27 учебном году все школы перейдут на новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов. Новые учебники по истории для средних классов, в свою очередь, введут в 2025/26 учебном году.

С сентября 2023 года в школах используются единые учебники истории для старших классов. В них изменили параграфы, касающиеся истории России с 1970-х годов, а также добавили раздел о боевых действиях на территории Украины.

В августе господин Кравцов рассказал, что к концу 2024 года в российских школах планируют ввести единые учебники по истории для 5–9-х классов и по обществознанию для 9-го класса. В августе 2023 года министр заявлял, что единые учебники по истории для средних классов появятся к 2024/25 учебному году. Тогда же он заявил, что до конца 2025 года планируется ввести госучебники по всем школьным программам.