Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о подготовке ведомством единых государственных учебников по всем школьным предметам. По его словам, к 2029 году все учебники будут введены в школьную программу.

Как передает ТАСС, министр заявил на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ имени Плеханова, что в 2026/27 учебном году все школы перейдут на новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов. Новые учебники по истории для средних классов, в свою очередь, введут в 2025/26 учебном году.

С сентября 2023 года в школах используются единые учебники истории для старших классов. В них изменили параграфы, касающиеся истории России с 1970-х годов, а также добавили раздел о боевых действиях на территории Украины.

В августе господин Кравцов рассказал, что к концу 2024 года в российских школах планируют ввести единые учебники по истории для 5–9-х классов и по обществознанию для 9-го класса. В августе 2023 года министр заявлял, что единые учебники по истории для средних классов появятся к 2024/25 учебному году. Тогда же он заявил, что до конца 2025 года планируется ввести госучебники по всем школьным программам.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...