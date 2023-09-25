Учебник по истории выслали с Кавказа

Общественные деятели Северного Кавказа раскритиковали новый учебник по отечественной истории для старших классов. Поводом стал абзац о сталинских депортациях народов, которые оказались упомянуты сразу после «власовцев» и «бандеровцев». Хотя авторы оговаривались, что в результате высылки целых народов «было репрессировано множество безвинных людей», ряд организаций потребовали запретить или хотя бы переписать учебник. Минпросвещения пока не комментировало скандал, но спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил: ведомство пообещало ему переписать главу о депортированных народах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители репрессированных народов не только на Кавказе смотрят на историю репрессий иначе, чем авторы новых учебников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Представители репрессированных народов не только на Кавказе смотрят на историю репрессий иначе, чем авторы новых учебников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, с 1 сентября все старшеклассники России начали учиться по новому учебнику истории. Первый том — для 10-го класса — рассказывает про события 1914–1945 годов; в 11-м классе изучат период с 1945 года по настоящее время, включая ситуацию с СВО. Авторы учебника — председатель Российского военно-исторического общества, бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник ранее вызвал критические отзывы со стороны ряда историков и правозащитников, упрекавших авторов в тенденциозности. Но первый публичный скандал в связи с книгой возник только после того, как на Северном Кавказе обратили внимание на отрывок «Пособники оккупантов» о коллаборационистах времен Великой Отечественной войны.

«На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО (Госкомитет по обороне.— “Ъ”) в 1943–1944 гг. принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны,— говорится в учебнике.— В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 года».

Упоминание «фактов сотрудничества с оккупантами» вызвало возмущение ряда представителей репрессированных народов. Так, глава Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Алий Тоторкулов счел, что «выпуск учебника со старой клеветой сталинских времен нанес очередное оскорбление миллионам граждан России». Он заявил “Ъ”, что намерен обратиться «во все возможные инстанции» для запрета учебника «в таком виде». Ингушский политик Беслан Цечоев заявил “Ъ”, что подготовил юридическое обоснование для переписывания учебника и направит его «в инстанции вплоть до суда». По его мнению, тема депортации народов требует предельной осторожности и аккуратности: «Вместо этого мы видим неподобающие ярлыки и уже множество раз опровергнутую клевету против наших народов. В министерских кабинетах не всегда понимают, какую реакцию могут вызвать такие формулировки». Господин Цечоев надеется на то, что формулировки удастся изменить.

Конгресс карачаевского народа направил обращение к спикерам Госдумы и Совета федерации. «В контексте, в котором описываются действия "власовцев" и "бандеровцев", упоминаются целые народы: карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, крымские татары и калмыки. Безусловно, это не может не оскорбить представителей депортированных народов СССР, так как сыны этих народов храбро сражались за многонациональный советский народ и целостность его территории»,— заявляют в организации. Там не согласны также с утверждением, что «власти республик Средней Азии предпринимали максимум усилий, чтобы наладить питание и быт депортированных», и возражают против утверждения, будто «в январе 1957 г. была восстановлена национальная государственность балкарского, калмыцкого, карачаевского, чеченского и ингушского народов»: по версии авторов обращения, «у большинства этих народов национальная государственность не была восстановлена из-за территориальных споров, возникших после насильственной депортации». Конгресс требует «изъять тираж учебника… пока не будут устранены вышеуказанные ошибки и не будут внесены соответствующие изменения при участии представителей насильственно депортированных народов СССР».

“Ъ” пока не удалось получить комментарии по поводу претензий по содержанию учебника у его авторов, а также в Министерстве просвещения. Тем временем спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов написал в соцсетях, что связался с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и соавтором учебника Владимиром Мединским. По словам господина Даудова, выяснилось, что «данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий», и автор «заверил о готовности привести ее в порядок». «Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника»,— заявил Магомед Даудов. В первоначальной публикации сообщалось также, что «весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича (Кадырова.— “Ъ”) изъят из школ», однако позднее это предложение было удалено.

Учитель истории Леонид Кацва считает, что формулировки о депортации народов в новом учебнике «в лучшем случае плохо написаны, в худшем — допущены намеренно». По его мнению, умолчание или подобные формулировки применительно к истории репрессий «провоцируют скандал» — как это было, в частности, в 2010 году с вузовским учебником «История России. 1917–2009» профессоров Александра Вдовина и Александра Барсенкова. Там содержалось утверждение о том, что в годы Великой Отечественной войны 63% призывников-чеченцев дезертировали. После возмущения чеченской общественности экспертная комиссия ученого совета истфака МГУ признала использование учебника «нецелесообразным». Внести исправления можно будет лишь в новые редакции учебника истории для 10–11 классов, поскольку пособие уже «пошло по школам», отмечает господин Кацва.

«Признанная ошибочной страничка про депортацию, очевидно, будет удалена из учебника истории, эту проблему, наверное, стоит считать решенной,— полагает журналист Олег Кашин (внесен в реестр иноагентов).— Но с этой страничкой рифмуется другая, из того же учебника — где речь идет о решении 1955 года объявить амнистию советским гражданам уже всех национальностей, которые были сосланы или отправлены в лагеря за сотрудничество с немецкими оккупантами, то есть за любую работу на оккупированной территории. Решение об амнистии в учебнике названо непродуманным, поскольку оно якобы повлекло за собой позднейшей реванш неонацистов, в том числе в Прибалтике и на Западной Украине. Этот пассаж про членов семей множества современных школьников из учебника никто не собирается убирать».

Полина Ячменникова, Александр Черных