«Возникает угроза конфликта поколений»

Министерство просвещения презентовало новый учебник по новейшей истории для 10-11-го классов. В нем, в частности, объясняются причины начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, разделы, начиная с 70-х годов прошлого века по настоящее время, подвергнуты корректировке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе относится к новому пособию с пониманием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Итак, свершилось — в России появился новый единый учебник новейшей истории для 10-11-го классов. На подходе и другие — для более младшего возраста. Это будет, как в СССР, книга в твердом переплете, корешок сшит, а не склеен, чтобы служил не менее пяти лет.

Кроме того, он обойдется дешевле, чем прошлый «неправильный» учебник, аж на 20%: за него придется заплатить 849 руб., что не так уж и мало.

Теперь что касается содержания: один из авторов и, судя по всему, главный идейный вдохновитель нового проекта, бывший министр культуры, а ныне помощник президента, Владимир Мединский рассказал, что рабочая группа управилась в сжатые сроки, всего за четыре месяца. В частности, разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах были полностью переработаны и переписаны.

Естественно, там в нужном ключе объяснены причины произошедших событий вокруг Украины, в целом это даже и не учебник, а увлекательная литература. Ставка сделана на живые истории, а не на скучные даты.

И, наконец, самый, наверное, интересный момент — собственно, что такое нынешняя Россия? Она «правопродолжатель» СССР точно так же, «как СССР — правопродолжатель Российской империи», а та, в свою очередь, Московского царства и Древней Руси.

«Российская Федерация — это нынешняя форма состояния нашей цивилизации», ни больше ни меньше. То есть Россия была всегда, просто меняла формы и названия.

И второй не менее интересный тезис — деятелей прошлого нельзя судить, исходя из современных понятий о добре и зле.

Это, наверное, относится в первую очередь к Ивану Грозному и подобным героям старины глубокой. В Средние века посадить человека на кол или вырвать язык считалось нормальным явлением, так что заслуги Ивана Васильевича перед страной подобные деяния отнюдь не умаляют. Видимо, так стоит все это расценивать. Так тогда было принято.

Вероятно, нечто похожее и со Сталиным — время, опять же, было сложное, приходилось принимать соответствующие решения.

Но мы не будем отрывать дискуссию. Пусть аудитория сама оценивает все эти трактовки. Хотя так видится, что добро и зло — это незыблемые понятия, от времени не зависящие. Впрочем, юридического понятия «добро» не существует, то же относится и ко «злу».

Между тем возникает угроза конфликта поколений — школьники в прошлом по одним учебникам учились, а нынешняя молодежь — по другим. И вот найдется такой злопыхатель, враг, что скажет: «А вдруг опять придется историю переписывать? Вот нам, например, в советской школе говорили, что история не меняется, поэтому переиначивать ее нельзя».

И вот опять дилетантский подход: правильно говорили в советской школе — меняется не история, а ее оценки, человек умнее становится, поэтому многое переосмысливает. Впрочем, и здесь, скорее всего, найдутся желающие поспорить.

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