Учение без Маркса не всесильно

В понедельник депутаты фракции КПРФ в Госдуме совместно с экспертами обсудили нюансы преподавания истории в российских школах. Свое внимание они преимущественно сосредоточили на новом едином учебнике истории. Смену политико-идеологической парадигмы, отразившуюся в пособии, собравшиеся одобрили. Однако методологический подход авторов, фактические неточности и стоимость пособий специалисты и партийцы безжалостно раскритиковали — хотя, кажется, и без особой надежды на исправление недостатков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Геннадия Зюганова, в целом правильные учебники истории можно и нужно улучшить силами «специалистов народно-патриотической ориентации»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По мнению Геннадия Зюганова, в целом правильные учебники истории можно и нужно улучшить силами «специалистов народно-патриотической ориентации»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, новое всероссийское учебное пособие по истории для 10–11-х классов состоит из четырех книг: две «Истории России» и две «Всемирные истории». Работа над учебниками велась под руководством помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского; издания с момента презентации находятся в центре внимания общественности и вызывают бурную полемику. Ее очередной раунд председатель ЦК КПРФ и выпускник Орловского пединститута Геннадий Зюганов открыл перечнем примеров первоочередной значимости школьного образования для сохранения государственности и суверенитета. «Фашистские генералы на допросах показали, что они проиграли войну скорее не Красной армии, а советскому учителю, ученому, инженеру»,— указал политик, рассказав также о том, как позднее в своем отставании «на школьной парте и студенческой скамье» убедились и откомандированные в СССР аналитики Соединенных Штатов, отставших от Советского Союза в космической гонке.

Понравился ли господину Зюганову новый учебник истории, осталось неясным, но позитивный тренд он оценил, ведь «многие предыдущие» пособия не могли воспитать «классного специалиста, великолепного гражданина и патриота». «Я рад, что сделан серьезный шаг вперед, но, к сожалению, для этой работы не привлекались многие специалисты народно-патриотической ориентации»,— посетовал лидер КПРФ. Но, впрочем, тут же добавил, что любая учебная литература требует «уточнения и проверки на практике» и потому, по всей видимости, у «народно-патриотических» экспертов есть шанс наверстать упущенное.

Собравшиеся специалисты Геннадия Зюганова не подвели. Первый же из них, историк Вардан Багдасарян, мимоходом похвалив пособие за переоценку событий Гражданской войны, октября 1993 года и советских военных операций в Финляндии, Венгрии, Чехословакии и Афганистане, предложил аж десять позиций к исправлению. «Учебник будет исправляться в результате критики коллег из Чечни, и, вероятно, следует учесть помимо тех ситуаций следующие обстоятельства…» — начал ученый, после чего буквально «разнес» главы о катынском расстреле, голоде и коллективизации, сталинских репрессиях, а заодно и еще несколько параграфов, описывающих непростые события советской истории, как посчитал господин Багдасарян, в «либеральной» парадигме. Как ранее сообщал “Ъ”, критику в Чечне и других регионах проживания народов, подвергнутых депортации при Сталине, вызвали как раз формулировки из параграфа о депортациях.

Следующие выступающие почин соратника горячо поддержали, и их коллективными усилиями гипотетический «перечень к исправлению» разросся едва ли не до 40 пунктов. Корректировать призывали не только факты, но и подачу материала вкупе с методологическими рекомендациями вроде списка литературы. «Как романы (Владимира.— “Ъ”) Сорокина туда попали, я рационально объяснить не могу: более русофобских и мерзких произведений, чем "Голубое сало" или "День опричника", я найти не смогу»,— недоумевал секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский. «Пишут: "как говорил один современник" — это кто, мужик какой-то на улице сказал? "Как считали многие" — кто многие? Укажите мнение специалиста! Столько было крика об этих учебниках, в итоге крупных историков, историческую общественность не привлекли к подготовке»,— сетовал глава пензенских коммунистов, зампред областного заксобрания Дмитрий Филяев.

В свою очередь, депутаты от КПРФ в преддверии рассмотрения проекта бюджета на 2024 год сосредоточились на финансовой стороне вопроса. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков лично раскошелился в книжном и прихватил с собой чеки: учебник за 10-й класс обошелся ему в 1280 руб., за 11-й — в 2620 руб. «А по каким ценам школы снабжаются учебными пособиями? По вот этим?» — не мог поверить своим глазам депутат. Товарища по Думе поддержала член ЦК Нина Останина, обнаружившая миллионную нехватку средств на учебники в нескольких российских регионах. «Мы считаем, что эти средства необходимо заложить не в региональных, не в муниципальных бюджетах, а в федеральном,— указала госпожа Останина.— Как бы мы ни упражнялись в анализе таких учебников, если учитель берет и копирует на ксероксе, а потом раздает…»

«Те, кто здесь собрался, прекрасно понимают, что история — это политика, обращенная в прошлое. И (хотя.— “Ъ”) компромисс по идеологии невозможен, нам нужен вывод»,— подытожил выступления член ЦК КПРФ Николай Осадчий. В качестве такого вывода он предложил отразить в резолюции собранные методические рекомендации и требование ввести госэкспертизу вузовских пособий: «На школьный учебник мы не замахиваемся, хотя и здесь экспертиза нужна. Понятно, что она осуществляется, но непонятно, кто и как ее осуществляет». Господин Новиков, в свою очередь, пообещал аккумулировать прозвучавшие тезисы и использовать их в том числе для обсуждения с профильными ведомствами.

Григорий Лейба