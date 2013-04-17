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14 августа, среда
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Главные анонсы 14 августа
01:31
Либертарианская партия подала заявку на митинг в Москве 25 августа
13/08
Памфилова заявила о проплаченной кампании против ЦИКа
13/08
Украинский дипломат объявлен персоной нон грата в России
13/08
В Киргизии уволили заместителя главы МВД, который уговорил экс-президента Атамбаева сдаться
03:20
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
02:55
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов старый Instagram-аккаунт оппозиционера Светова
02:37
Организаторы отменили марш в поддержку сестер Хачатурян 17 августа
02:20
«Роскосмос» объяснил среднюю ежемесячную зарплату почти в 400 тысяч рублей
01:56
Спасатели потушили огонь на теплоходе «Святая Русь»
01:21
Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Сербии
00:55
Прокуратура напомнила участникам фестиваля у станции Шиес об административной ответственности
00:25
Расследование массовых беспорядков 27 июля возглавил следователь из «болотного дела»
13/08
«Краснодар» обыграл «Порту» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов UEFA
13/08
Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
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(обновлено: 13.08.2019)
Тяжелая атлетика
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У штангистов не выветрился допинг
Анализ старых данных Московской антидопинговой лаборатории привел к отстранению пятерых спортсменов
Российская штанга набирает высоту
Артем Окулов принес сборной первое золото после кризиса
Российские штангисты возвратились на международный помост
После дисквалификации сборная в полном составе стартует на чемпионате мира
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Российские штангисты выступят в миксте
На Олимпиаду в Токио допустят всего двух тяжелоатлетов
Тяжелую атлетику ждет нелегкое будущее
Допинговый кризис в IWF может помешать штангистам участвовать в Играх-2024
Российских тяжелоатлетов грозят наказать за допинг повторно
После Олимпиады в Бразилии они могут пропустить и чемпионат мира в США
Штанга в тяжелом положении
Еще 15 атлетов уличены в употреблении запрещенных препаратов
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Нелегкая пошла вслед за легкой
Сборную России по тяжелой атлетике в полном составе отстранили от участия в Олимпийских играх
Алексей Ловчев в Рио не поедет
CAS оставил в силе дисквалификацию российского штангиста на четыре года
1
Российские штангисты рискуют пропустить Олимпиаду
за систематическое нарушение антидопинговых правил
Штангист Алексей Ловчев получил четыре года за допинг
Решение IWF национальная федерация намерена оспорить в CAS
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Умер Леонид Жаботинский
Владимирский тяжеловес стал лучшим в мире
Алексей Ловчев выиграл золото в самой престижной весовой категории
У штангистов — комплект
На чемпионате мира в США россияне завоевали золото, серебро и бронзу
2
Болгарских тяжелоатлетов лишили Игр
За массовое использование запрещенных препаратов
Традиция прерываться не должна
На чемпионате Европы в Тбилиси российские штангисты вновь рассчитывают победить командой
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Акция протеста в Москве 10 августа
Как санкционированный митинг перешел в «мирные прогулки», а те — в задержания
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Как оборонялся от силовиков и сдался властям экс-президент Киргизии
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия