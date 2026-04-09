Умер первый чемпион мира по метанию диска Имрих Бугар

Первый чемпион мира по метанию диска Имрих Бугар умер 8 апреля на 71-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на клуб «Дукла», за который он выступал. Причины смерти не уточняются.

Имрих Бугар выступал за сборную Чехословакии. На Олимпийских играх-1980 он взял серебро. Через два года спортсмен выиграл чемпионат Европы. В 1983 году стал победителем первого в истории чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Хельсинки.

В 1985 году на соревнованиях в Сан-Хосе Имрих Бугар метнул диск на 71,26 метра, установив национальный рекорд, который до сих пор не побит. Спортсмен завершил карьеру в 1995 году. Тогда же он был награжден Олимпийским орденом.

Таисия Орлова