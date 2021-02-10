Гриф раздора

Вакантный пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) — одной из самых проблемных спортивных структур, переживающей управленческий и допинговый кризис,— оказался удивительно востребованным. На него в преддверии выборов, которые состоятся в конце марта в Стамбуле, претендуют 11 человек, в том числе временно исполняющий обязанности главы организации британец Майк Ирани и его предшественница в этом статусе американка Урсула Папандреа.
IWF обнародовала предварительный список участников выборов на пост президента структуры, которые пройдут в Стамбуле 26–27 марта. Желающих возглавить одну из самых неблагополучных в спорте организаций оказалось очень много — 11 человек.
С глубоким управленческим кризисом Международная федерация тяжелой атлетики столкнулась в минувшем году. После громкой апрельской отставки обвиненного в коррупции Тамаша Аяна, занимавшего пост руководителя IWF 20 лет, исполняющей президентские обязанности была назначена американка Урсула Папандреа, вошедшая в число кандидатов на мартовские выборы. Она планировала заняться очищением имиджа структуры и проведением ряда антидопинговых реформ, из-за чего Международный олимпийский комитет (МОК) выражал Папандреа поддержку. Но надолго в IWF она не задержалась: ее правление завершилось в октябре прошлого года, по сути, демаршем. Решение об увольнении американки было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета, куда Папандреа даже не была приглашена.
Урсулу Папандреа сменил британец Майк Ирани. Он также вошел в список кандидатов, хотя в октябре, сразу же после назначения на пост главы, заявил, что в выборах постоянного президента IWF участвовать не намерен. Тогда же Ирани подчеркнул, что его главной целью является реализация «амбициозной программы реформ» до мартовского отчетно-выборного конгресса. Примечательно, что ряд реформ Ирани действительно осуществил.
В списке желающих участвовать в выборах, наряду с Ирани, в исполком IWF входят еще шестеро кандидатов — Каролина Лундаль (Финляндия), Пиррос Димас (Греция), Нику Влад (Румыния), Мохаммед Джалуд (Ирак), Жанат Туссупбеков (Казахстан) и Мохамед Юсеф Аль-Мана (Катар). Это обстоятельство также вызвало сильное беспокойство Международного олимпийского комитета. Спортивный директор МОК Кит Макконнел, присутствовавший на недавнем заседании исполкома тяжелоатлетической структуры, выразил озабоченность в связи с тем, что «так много членов» «ключевого органа федерации», которая «в последние месяцы неоднократно подвергалась критике из-за недостатков в управлении», решили баллотироваться.
Наибольшими шансами среди подавших заявки на участие в выборах, утверждает Insidethegames, обладает 67-летний катарец Мохамед Юсеф Аль-Мана. Аль-Мана руководил национальной тяжелоатлетической федерацией на протяжении 22 лет и сейчас является главой Азиатской федерации тяжелой атлетики (AWF)