Гриф раздора

Вакантный пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) — одной из самых проблемных спортивных структур, переживающей управленческий и допинговый кризис,— оказался удивительно востребованным. На него в преддверии выборов, которые состоятся в конце марта в Стамбуле, претендуют 11 человек, в том числе временно исполняющий обязанности главы организации британец Майк Ирани и его предшественница в этом статусе американка Урсула Папандреа.

IWF обнародовала предварительный список участников выборов на пост президента структуры, которые пройдут в Стамбуле 26–27 марта. Желающих возглавить одну из самых неблагополучных в спорте организаций оказалось очень много — 11 человек.

С глубоким управленческим кризисом Международная федерация тяжелой атлетики столкнулась в минувшем году. После громкой апрельской отставки обвиненного в коррупции Тамаша Аяна, занимавшего пост руководителя IWF 20 лет, исполняющей президентские обязанности была назначена американка Урсула Папандреа, вошедшая в число кандидатов на мартовские выборы. Она планировала заняться очищением имиджа структуры и проведением ряда антидопинговых реформ, из-за чего Международный олимпийский комитет (МОК) выражал Папандреа поддержку. Но надолго в IWF она не задержалась: ее правление завершилось в октябре прошлого года, по сути, демаршем. Решение об увольнении американки было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета, куда Папандреа даже не была приглашена.

Урсулу Папандреа сменил британец Майк Ирани. Он также вошел в список кандидатов, хотя в октябре, сразу же после назначения на пост главы, заявил, что в выборах постоянного президента IWF участвовать не намерен. Тогда же Ирани подчеркнул, что его главной целью является реализация «амбициозной программы реформ» до мартовского отчетно-выборного конгресса. Примечательно, что ряд реформ Ирани действительно осуществил.

Только вместо того, чтобы ужесточить антидопинговую политику, как того требовал МОК, члены IWF решили пойти по противоположному пути и, напротив, смягчили антидопинговые правила без публичного объявления и какой-либо консультации с Международным олимпийским комитетом.

В списке желающих участвовать в выборах, наряду с Ирани, в исполком IWF входят еще шестеро кандидатов — Каролина Лундаль (Финляндия), Пиррос Димас (Греция), Нику Влад (Румыния), Мохаммед Джалуд (Ирак), Жанат Туссупбеков (Казахстан) и Мохамед Юсеф Аль-Мана (Катар). Это обстоятельство также вызвало сильное беспокойство Международного олимпийского комитета. Спортивный директор МОК Кит Макконнел, присутствовавший на недавнем заседании исполкома тяжелоатлетической структуры, выразил озабоченность в связи с тем, что «так много членов» «ключевого органа федерации», которая «в последние месяцы неоднократно подвергалась критике из-за недостатков в управлении», решили баллотироваться.

Наибольшими шансами среди подавших заявки на участие в выборах, утверждает Insidethegames, обладает 67-летний катарец Мохамед Юсеф Аль-Мана. Аль-Мана руководил национальной тяжелоатлетической федерацией на протяжении 22 лет и сейчас является главой Азиатской федерации тяжелой атлетики (AWF)

Екатерина Ремизова