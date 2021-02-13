Первый на помосте

На 86-м году жизни скончался Юрий Власов. В истории российского спорта первый отечественный король супертяжелого веса в тяжелой атлетике останется одной из главных его легенд. Легендами останутся и оба его олимпийских выступления — как выигранное у американцев в Риме в 1960 году, так и проигранное другому великому советскому штангисту Леониду Жаботинскому в Токио в 1964-м.
На пике «оттепели» Юрия Власова в СССР обожали примерно так же, как Юрия Гагарина. И так же, как и Гагарин, он был символом советского прорыва в той области, в которой конкурировать приходилось с Америкой. В 1950-е в главной категории в тяжелой атлетике, в той категории, где разыгрывается фактически официальное звание самого сильного человека на планете, царили именно спортсмены из США, и их преимущество было колоссальным. Казалось, только американцам известен секрет подготовки грандиозных супертяжей.
Их гегемония оборвалась, когда к рубежу десятилетий Советский Союз вдруг явил миру своего грандиозного тяжелоатлета, совершенно не соответствующего укоренившимся стереотипам насчет того, каким должен быть претендент на статус самого сильного.
А его фактура консерваторами могла восприниматься как приговор шансам Америку остановить. Супертяжелая категория в штанге — это была категория для по-настоящему массивных людей, для людей-глыб, а не для тех, чья фигура наводит на мысли, скорее, о каком-нибудь секторе для метаний в легкой атлетике.
Но Юрий Власов еще в 20 с небольшим, только-только, по сути, отказавшись считать спорт обычным хобби «для разгрузки», принялся приближаться к американским рубежам, в 1959 году в Варшаве впервые стал чемпионом мира, а вскоре добился главного спортивного триумфа в своей жизни.
На Олимпиаде в Риме два штангиста из США, Джеймс Брэдфорд и Норберт Шимански, отчаянно пытались не отдать ему золото. Власов, то и дело заставляя зал вставать на ноги и аплодировать себе, по сумме трех упражнений (в те времена, помимо рывка и толчка, соревновались еще и в жиме) превзошел их на голову, показав результат 537,5 кг. Он был на два с половиной десятка килограммов лучше рекорда мира легендарного соотечественника Брэдфорда и Шимански Пола Андерсона.
Весь следующий олимпийский цикл Юрий Власов безраздельно владел супертяжелым весом. Он выигрывал турнир за турнир, трижды брал золото мировых первенств, установил еще три десятка рекордов – и купался в лучах славы и в СССР, и даже в той стране, что, по идее, должна была его люто ненавидеть, но отчего-то тоже безумно полюбила (хорошо известный факт: идолом, маяком Власова называл, например, Арнольд Шварценеггер).
В этих блокнотах было слишком много нового, непривычного: жим лежа, который большинству штангистов казался лишним, упражнения на развитие пресса и скорости (130-килограммовый Власов на стометровке выбегал из 12 секунд). И вообще, все эти записи походили на скрупулезное фиксирование научных экспериментов, на вечную работу над чем-то сложным, требующим особого интеллектуального подхода. На работу над чем-то, чем может заниматься лишь очень особенный человек, от которого невозможно ждать поражения.
Но непобедимый Юрий Власов проиграл на своей второй Олимпиаде в поединке с другим советским супертяжем Леонидом Жаботинским. Это поединок расколол болельщиков из СССР на два лагеря: на тех, кто считал Жаботинского героем, и тех, кто увидел в его триумфе торжество высшей несправедливости, а детали схватки неоднократно препарировали, снова и снова оценивая красоту и остроту сюжета. Жим, позволивший Власову сразу оторваться от соперника на 10 кг. Рывок, в котором действующий чемпион, несмотря на то что преимущество сократилось вдвое, словно стремясь продемонстрировать, что ему на это наплевать, что он по-прежнему уверен в себе, заказал четвертый, не идущий в зачет подход и под гром оваций поднял рекордный вес. И, наконец, кульминация — толчок, открывшийся тем, что Жаботинский снизил начальный вес до скромных по своим и соперника меркам 200 кг, как бы признавая: он сдается.
Дальше была шикарная для любителей психологии развязка. Взятые Власовым 210 кг, которые он, видимо, считал гарантией золота, настолько надежной, что дальше можно, как и в рывке, «сыграть на публику» и скакнуть через две ступеньки наверх. Синхронно запоротые обоими подходы на запредельные по тем временам 217,5 кг. Для Власова подход был третьим, последним, для Жаботинского — вторым. Но, посмотрев на его неудачную попытку, чемпион решил, что волноваться не стоит. А Жаботинский, оказалось, этим своим вторым подходом просто усыпил бдительность оппонента и, когда тот уже готовился принимать поздравления, 217,5 кг толкнул.
Но его имя все равно оставалось на слуху: теперь — как вполне успешного литератора, публиковавшего очерки, рассказы, повести и серьезные исторические труды — такие, как основанная на дневниках отца-разведчика книга «Особый район Китая», написанная под псевдонимом П. П. Владимиров, а позже — как передового «перестроечного» политика, вошедшего в число лидеров Межрегиональной депутатской группы. Талант Власова оказался еще крупнее, чем можно было предположить в годы его успехов на тяжелоатлетическом помосте.