Российских тяжелоатлетов до 23 лет допустили к соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом на форуме «Знание. Государство» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено»,— сказал господин Дегтярев. Также министр спорта уточнил, что взрослые спортсмены будут допущены к соревнованиям после восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР), которое, по его словам, произойдет в марте.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой. Ранее к юношеским соревнованиям были допущены волейболисты, всадники, фехтовальщики и керлингисты из этих стран.

В 2022 году российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в международных турнирах. В мае 2023 года исполком IWF разрешил им выступать на соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

Таисия Орлова