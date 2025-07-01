Минспорт восстановил госаккредитацию Федерации тяжелой атлетики России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о восстановлении государственной аккредитации Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В заявлении сказано, что ФТАР провела «комплексную работу по приведению в полное соответствие программы развития и сопутствующей документации». Федерация лишилась государственной аккредитации в декабре 2024-го. Организация вовремя не представила программу развития тяжелой атлетики в России, а в отправленном позже срока документе были пропущены ключевые пункты: прогнозируемые медали, количество тренерского персонала, планы по борьбе с допингом и т.д.

В июне 2025-го новым президентом ФТАР на безальтернативной основе был избран Александр Винокуров — глава инвестиционной группы «Марафон».

Таисия Орлова