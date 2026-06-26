Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с россиян

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Решение исполкома IWF касается спортсменов всех возрастных категорий. В релизе федерации сказано, что снятие санкций связано с недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) «о принципах нейтральности в спорте и важности предоставления атлетам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком мировом уровне».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост главы Олимпийского комитета России, поблагодарил исполком IWF за «последовательное отстаивание интересов всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности». Он подчеркнул, что IWF стала десятой международной федерацией, снявшей ограничения с россиян.

В 2022 году российские и белорусские тяжелоатлеты были отстранены от участия в международных турнирах. В мае 2023 года исполком IWF разрешил им выступать на соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. В январе были отменены ограничения в отношении юниоров из этих стран.

Таисия Орлова