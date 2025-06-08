Российским штангистам нашли президента повесомее

Появившийся при новом руководителе отечественной спортивной отрасли Михаиле Дегтяреве тренд на передачу значимых спортивных федераций под контроль заметных представителей деловых кругов продолжила Федерация тяжелой атлетики России. Новым президентом структуры, пережившей грандиозный кризис, связанный прежде всего с допинговыми проблемами, стал глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров. Его целью является «полноправное участие российских спортсменов в международных соревнованиях» и даже проведение в стране чемпионата мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров

Фото: Владислав Шатило / ТАСС Глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

На состоявшейся в Москве 8 июня внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) ее новым президентом был единогласно избран глава инвестиционной группы «Марафон» (владеет значительными пакетами акций в ряде заметных компаний, включая «Магнит») Александр Винокуров. Он победил на безальтернативной основе: других претендентов на должность не нашлось. Делегаты конференции проголосовали за господина Винокурова единогласно.

Это событие продолжило появившийся еще в прошлом году тренд. Его инициировал сначала назначенный министром спорта РФ, а затем в декабре получивший и второй важнейший в отрасли пост — президента Олимпийского комитета России — Михаил Дегтярев. При господине Дегтяреве сразу несколько значимых для отечественного спорта федераций перешли под контроль видных представителей российских деловых кругов. Так, возникшие в результате объединений нескольких организаций Федерацию водных видов спорта России и Федерацию гимнастики России возглавили известный предприниматель Дмитрий Мазепин и председатель правления РЖД Олег Белозеров, а Всероссийскую федерацию легкой атлетики — председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

В случае с ФТАР «транзит» власти прошел не так гладко и быстро. Этой структурой с 2016 года руководил бывший штангист Максим Агапитов. При нем российская тяжелая атлетика, когда-то входившая в число благополучных видов и регулярно приносившая стране ценные трофеи, пережила самый сложный период в своей истории. Наряду с легкой атлетикой она превратилась в главную жертву «допингового кризиса», потрясшего всю отечественную спортивную отрасль. Из-за многочисленных допинговых нарушений российские штангисты на протяжении всей второй половины прошлого десятилетия пропускали международные соревнования, в конце концов получив минимальную квоту для участия в них. На Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году, Россию представляли лишь два тяжелоатлета — Тимур Наниев и Кристина Соболь.

Максим Агапитов расстался с должностью президента после выборов в ноябре 2024 года. Ее занял выходец из шорт-трека Дмитрий Василенко.

Однако вскоре Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации ФТАР, формально передав ее управление структуре, отвечающей за пауэрлифтинг.

Различные источники связывали такую меру с позицией Михаила Дегтярева, считавшего, что господин Василенко не подходит на роль антикризисного менеджера, способного добиться реализации стратегической идеи господина Дегтярева о «реинтеграции» России в мировой спорт, несмотря на действующие с 2022 года «изоляционные» санкции.

В итоге через полгода такой менеджер был найден. При этом избранию Александра Винокурова предшествовало, как и в случаях с Дмитрием Мазепиным, Олегом Белозеровым и Петром Фрадковым, публичное выражение поддержки кандидату со стороны министра. В заявлении Михаила Дегтярева господин Винокуров был охарактеризован как человек, имеющий «богатый управленческий опыт», «неравнодушный к тяжелой атлетике», который «любит и много лет развивает спорт». Выяснилось, что Александр Винокуров — «сооснователь трековой велокоманды “Марафон-Тула”, в составе которой чемпионы мира и призеры Олимпийских игр», «идейный вдохновитель крупнейших соревнований по кросс-фиту — ежегодного Гран-при инвестиционной группы “Марафон”», а также что «компании группы» поддерживают Федерацию регби России, Российский футбольный союз, футбольные клубы «Динамо» из Москвы и Махачкалы и «оказывают помощь проектам в сфере силовых дисциплин, велоспорта, водно-моторных видов спорта, шахмат, сквоша».

Господин Дегтярев был уверен, что «избрание Александра Винокурова главой ФТАР «пойдет на пользу организации» и станет «новой страницей в развитии тяжелой атлетики в России».

Его задачи он видел в «восстановлении государственной аккредитации ФТАР», «усилении управленческой работы, улучшении материально-технической базы, поддержки спортсменов и тренеров и, конечно, подготовки российских спортсменов к участию в международных состязаниях».

В последних штангисты, как и львиная доля других спортсменов, из-за санкций сейчас могут выступать исключительно в нейтральном статусе и только после прохождения проверок на соответствие ряду критериев. Из-за этого их вовлеченность в мировой спорт находится в данный момент на невысоком уровне.

Однако по некоторым из таких состязаний можно понять, что потенциал у российской тяжелой атлетики все-таки сохранился.

Скажем, в мае россиянка Варвара Кузьминова на юниорском чемпионате мира в Перу установила сразу два рекорда в своей категории до 76 кг — в рывке и по сумме двух упражнений, завоевав золото первенства.

То, что цели Александра Винокурова совпадают с целями министра спорта РФ, демонстрируют его предвыборные тезисы, с которыми ознакомились делегаты конференции. В них как о приоритетном направлении деятельности ФТАР говорится о «восстановлении полноправного участия российских спортсменов в международных соревнованиях», которое «требует консолидации усилий и конструктивного взаимодействия с международными спортивными организациями». А «ключевую роль в решении данного вопроса играет поддержка со стороны органов государственной власти, в частности Министерства спорта Российской Федерации». «Долгосрочной стратегической целью» господина Винокурова вообще является «организация и проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике на территории РФ». В последний раз топовый турнир Россия принимала в 2021 году, когда в Москве прошел чемпионат Европы.

Алексей Доспехов