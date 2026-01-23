Российских и белорусских штангистов допустили к юниорским турнирам с флагом и гимном

Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) дал разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в юниорских и молодежных соревнованиях с использованием национальной символики, включая флаги и гимны. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Решение вступит в силу уже на ближайших стартах — чемпионате мира среди юниоров, который пройдет со 2 по 8 мая в Исмаилии (Египет), а также на молодежном чемпионате мира с 5 по 11 июля в Кали (Колумбия).

Согласно правилам IWF, к молодежной возрастной категории относятся спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, а к категории юниоров — от 15 до 20 лет.

В мае 2023 года исполком федерации уже допускал российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако тогда речь шла лишь об участии в нейтральном статусе.