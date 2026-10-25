Блин победы

Уровень же тяжелой атлетики в стране резко упал. В последнее время появилось, однако, куда больше приятных поводов для упоминания ФТАР, президентом которой в 2025 году был избран глава инвестиционной компании «Марафон» Александр Винокуров, чем раньше. К ним относятся и расширение внутреннего календаря, и международные успехи. Например, в апреле этого года российская команда еще в нейтральном статусе завоевала семь медалей, в том числе одну золотую, на чемпионате Европы в Батуми. А завершившееся 19 октября юниорское континентальное первенство в Албании принесло ей в общей сложности 23 награды, если учитывать не только сумму, но и итоги борьбы в отдельных упражнениях — рывке и толчке.