Блин победы
Россия завоевала право провести чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года
Очередной российский прорыв в процессе «реинтеграции» в мировой спорт произошел в тяжелой атлетике. Этот вид, еще недавно считавшийся проблемным из-за допинговых ЧП, а в последнее время начавший приносить международные успехи, стал первым среди олимпийских с момента введения «изоляционных» санкций, в котором Россия добилась права принять не просто крупное, а топовое глобальное соревнование. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) доверила Москве проведение чемпионата 2030 года.
Международная федерация тяжелой атлетики, классического олимпийского вида, опубликовала итоги конкурсов на право проведения нескольких заметных турниров, приходящихся на конец нынешнего десятилетия. Чемпионат мира, важнейшее по рангу соревнование IWF, который состоится в 2030 году, достался Москве.
Речь идет об очередном российском прорыве в процессе «реинтеграции» в мировой спорт после долгого периода изоляции, связанного с многочисленными санкциями, обрушившимися на отрасль после начала специальной военной операции на Украине. Среди них был и запрет на организацию в России международных соревнований. В этом году случилось радикальное смягчение «изоляционного» режима.
Международный олимпийский комитет (МОК) в июле обновил рекомендации в отношении российских спортсменов, призвав снять все ограничения в их отношении. Уже более двух десятков федераций от них отказались, причем некоторые еще до публикации рекомендаций. В числе наиболее «лояльных» оказалась и IWF. Флаг и гимн россиянам она вернула в конце июня. С ним российские штангисты уже совсем скоро выступят на стартующем 27 октября в китайском Нинбо чемпионате мира. Между тем ни одна федерация до сих пор все-таки не решалась отдать России свое основное состязание.
Пионером в этом смысле выступил вид, который пережил поразительную трансформацию. Еще относительно недавно Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) входила в список наиболее проблемных в отечественном спорте структур.
Обилие допинговых ЧП в предыдущем десятилетии привело к тому, что сборная страны, когда-то регулярно добывавшая ценные медали, надолго потеряла возможность использовать национальную символику и выставлять на крупнейшие турниры хотя бы близкий к полноценному состав.
Уровень же тяжелой атлетики в стране резко упал. В последнее время появилось, однако, куда больше приятных поводов для упоминания ФТАР, президентом которой в 2025 году был избран глава инвестиционной компании «Марафон» Александр Винокуров, чем раньше. К ним относятся и расширение внутреннего календаря, и международные успехи. Например, в апреле этого года российская команда еще в нейтральном статусе завоевала семь медалей, в том числе одну золотую, на чемпионате Европы в Батуми. А завершившееся 19 октября юниорское континентальное первенство в Албании принесло ей в общей сложности 23 награды, если учитывать не только сумму, но и итоги борьбы в отдельных упражнениях — рывке и толчке.
Александр Винокуров в комментарии для “Ъ” по поводу московской победы поблагодарил IWF «за доверие». «Россия обладает всем необходимым опытом и возможностями для проведения соревнований самого высокого уровня. Москва неоднократно принимала крупнейшие международные спортивные соревнования и располагает современной инфраструктурой. Наша задача — организовать чемпионат мира на высоком уровне, обеспечить лучшие условия для спортсменов, тренеров и всех участников соревнований. Уверен, что мы проведем соревнования, которые станут настоящим праздником тяжелой атлетики и важнейшим шагом на пути атлетов к Олимпиаде-2032. Впереди много работы, но сегодня мы действительно добились исторического результата»,— заявил господин Винокуров.
В имеющейся в распоряжении “Ъ” справке ФТАР, посвященной будущему чемпионату мира, отмечается, что Россия выиграла означающий «триумфальное возвращение на карту мирового спорта» конкурс «благодаря системной дипломатии федерации и конструктивному диалогу с IWF».
Из документа следует, что российская заявка «предложила лучшую долгосрочную программу, которая обеспечит мощный медийный и инфраструктурный импульс для тяжелой атлетики, а также поднимет узнаваемость и популярность этого вида спорта на новый уровень». А Москва, «обладающая колоссальным опытом проведения планетарных соревнований, развернет для участников и гостей чемпионата одну из лучших спортивных и логистических инфраструктур мира».
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, оценивая решение IWF, указал в своем Telegram-канале на его соответствие рекомендации МОК «вернуть Россию в число стран—организаторов международных соревнований», а также на то, что практически одновременно с тяжелоатлетической структурой ей последовала и другая федерация по чрезвычайно значимому для России виду — Объединенный мир борьбы (UWW). Он восстановил в своем календаре традиционный Мемориал Ивана Ярыгина — престижный международный турнир в Красноярске. Помимо этого, министр сообщил о том, что Федерация борьбы США «уже подтвердила участие своих спортсменов в турнире и матчевой встрече Россия— США в смешанном формате».