Тяжелоатлет вытянул процесс

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, сумевшего опротестовать вердикт дисциплинарных органов Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Они признали его виновным в нанесении репутационного ущерба вице-президенту IWF Аттиле Адамфи и предписали выплатить последнему $7 тыс. Два года назад этот конфликт стоил господину Агапитову поста главы структуры, курирующей тяжелую атлетику в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов смог доказать в СAS, что имел право на обвинения в адрес руководителей IWF

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов смог доказать в СAS, что имел право на обвинения в адрес руководителей IWF

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Спортивный арбитражный суд встал на сторону президента ФТАР Максима Агапитова в его тяжбе с руководителями IWF. Противостояние началось еще в 2021 году, когда комиссия по этике и дисциплинарной ответственности IWF объявила господину Агапитову выговор и предписала ему выплатить вице-президенту IWF Аттиле Адамфи (занял пост летом прошлого года) $7 тыс. в виде компенсации за нанесенный моральный ущерб. Максим Агапитов с таким решением не согласился, опротестовал его, и, как видно, не зря.

IWF уже много лет пребывает в состоянии кризиса, вызванного в первую очередь широко распространившейся в тяжелой атлетике практикой применения допинга. В острую фазу кризис вошел в начале 2020 года, когда в отставку подал Тамаш Аян, руководивший IWF на протяжении 20 лет. Тогда на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм, авторы которого обвинили господина Аяна в сокрытии случаев употребления допинга и коррупции. Вслед за этим федерация пригласила канадского юриста Ричарда Макларена для проведения независимого расследования. Тот в своем отчете подтвердил существование «коррупции на самом высоком уровне» и сообщил о бесследном исчезновении со счетов IWF более $10 млн. Позже появился доклад Международного агентства допинг-тестирования (ITA). В нем говорилось о грубейших нарушениях антидопингового регламента, допущенных высокопоставленными функционерами IWF. Существовала и вторая часть доклада господина Макларена, но она не была обнародована из-за опасений по поводу выдвижения юридических претензий от лиц, в ней упомянутых.

Полностью избавиться от наследия Тамаша Аяна IWF не удалось. Он сохранил влияние на структуру через генерального директора IWF Аттилу Адамфи, приходящегося экс-президенту IWF зятем. Собственно, в ходе предвыборной борьбы — а господин Агапитов претендовал сначала на пост президента, а потом вице-президента IWF — и прозвучали заявления президента ФТАР, ставшие основанием для санкций в отношении него. Максим Агапитов обвинял Аттилу Адамфи в незаконном получении конфиденциальной информации, а также упоминал о том, что он фигурировал во второй части доклада Ричарда Макларена.

В ходе противостояния с господином Адамфи Максим Агапитов лишился поста исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). В сентябре 2021 года за вотум недоверия ему проголосовали 29 представителей национальных федераций, входящих в EWF (всего структура включает 49 национальных федераций). Возмущение членов EWF вызвал как раз конфликт господина Агапитова с Аттилой Адамфи. В частности, членов EWF возмутило то, что официальный сайт федерации был использован для публикации заявления Максима Агапитова, направленного против господина Адамфи.

Формально IWF удалось закрыть кризисную страницу летом прошлого года, когда состоялись выборы нового главы федерации. Правда, сложились они неоднозначно. Из 12 кандидатов, претендовавших на президентский пост, еще до начала голосования свои кандидатуры отозвали десять, включая господина Агапитова. В гонке остались двое — представитель Ирака Мохаммед Джалуд и катарец Юсеф аль-Мана. Эти двое сидели рядом. В какой-то момент господин аль-Мана заявил, что и Мохаммед Джалуд дал знак, говорящий о том, что он тоже снимается с выборов. У последнего было другое мнение. В итоге избирком пришел к выводу, что не может достоверно установить, подавал ли Мохаммед Джалуд какие-то знаки или нет, а значит, в выборах он участвовать может. После чего Юсеф аль-Мана сам снялся с выборов с формулировкой «чтобы вам было приятно». Таким образом, Мохаммед Джалуд был выбран на безальтернативной основе.

Александр Петров