Украина оспорит решение о проведении ЧМ по тяжелой атлетике в Москве

«Это решение имеет преимущественно символическое значение для россиян, но в таких условиях ни одна уважающая себя страна не будет отправлять туда свою команду. Это тревожный и недопустимый сигнал, который мы обжалуем в Международном олимпийском комитете (МОК.— “Ъ”) и IWF»,— заявил господин Бедный.