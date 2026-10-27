Украина оспорит решение о проведении ЧМ по тяжелой атлетике в Москве
Украинские тяжелоатлеты намерены бойкотировать чемпионат мира 2030 года, который пройдет в Москве. Об этом сказал министр молодежи и спорта страны Матвей Бедный.
25 октября Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила Москву местом проведения мирового первенства. Турнир будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене.
«Это решение имеет преимущественно символическое значение для россиян, но в таких условиях ни одна уважающая себя страна не будет отправлять туда свою команду. Это тревожный и недопустимый сигнал, который мы обжалуем в Международном олимпийском комитете (МОК.— “Ъ”) и IWF»,— заявил господин Бедный.
В июне исполком IWF снял ограничения с российских тяжелоатлетов, допустив их к участию в турнирах под своей эгидой с флагом и гимном. Чемпионат мира-2030 должен стать первым международным состязанием по олимпийскому виду спорта на территории России с 2022 года.