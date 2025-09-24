Семь россиян выступят на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила до чемпионата мира 7 российских спортсменов из 16 заявленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющий в распоряжении агентства.

На мировом первенстве, которое пройдет в Норвегии со 2 по 11 октября, в нейтральном статусе выступят Регина Шайдуллина и Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Мария Груздова и Анна Зубко (обе — до 86), Виктор Кондратьев (до 110 кг).

IWF отказала в выдаче нейтрального статуса Зулфату Гараеву (до 7 1 кг), Геворгу Серобяну, Сергею Петрову (оба — до 79 кг), Артему Окулову (до 88 кг), Георгию Купцову (до 94 кг), Хас-Магомеду Балаеву (до 110 кг), Даниилу Вагайцеву (свыше 110 кг), Анастасии Романовой (до 77 кг)и Яне Сотиевой (до 86 кг). Также до турнира не были допущены спортсмены, заявленные в качестве запасных — Рамазан Джанхотов (до 88 кг), Михаил Подкорытов (до 94 кг), Евгения Гусева (до 69 кг) и Дана Теблоева (до 86 кг).

В последний раз российские тяжелоатлеты выступали на чемпионате мира в 2021 году. Турнир прошел в Ташкенте. Спортсмены из России завоевали три бронзовые медали.

Таисия Орлова