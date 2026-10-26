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Спорт

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давил Ригерт умер на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Василий Дерюгин / Коммерсантъ

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«В последнее время были проблемы с почками, он был в тяжелом состоянии, три дня находился в реанимации. И сегодня по пути из Таганрога в Ростов-на-Дону он скончался»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ФТАР.
Давид Ригерт завоевал золото на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Также спортсмен шесть раз выигрывал чемпионаты мира и девять раз становился победителем европейских первенств. За время карьеры он установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР. В 1999 году Ригерта ввели в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики.
После завершения карьеры Давид Ригерт был главным тренером сборных СССР и России. Он был удостоен званий заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент