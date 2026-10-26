Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт

Давид Ригерт завоевал золото на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Также спортсмен шесть раз выигрывал чемпионаты мира и девять раз становился победителем европейских первенств. За время карьеры он установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР. В 1999 году Ригерта ввели в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики.