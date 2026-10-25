В Москве пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году
Москва выбрана одним из городов, где в ближайшие четыре года пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Соревнования запланированы на 2030 год. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Сегодня исполнительный комитет IWF принял план по проведению чемпионатов на 2028-2030 годы. В 2028 году чемпионат мира IWF среди юношей пройдет в Приштине (Косово), а чемпионат мира IWF среди юниоров — в Каракасе (Венесуэла). На 2029 год запланирован чемпионат среди взрослых в Ахмедабаде (Индия). Генсек IWF Хосе Киньонес отметил, что чемпионаты впервые проходят в этих трех странах.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в Москве в 1975, 1980 и 1983 годах. В этом году соревнования пройдут в Нинбо (Китай).