В Москве пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Сегодня исполнительный комитет IWF принял план по проведению чемпионатов на 2028-2030 годы. В 2028 году чемпионат мира IWF среди юношей пройдет в Приштине (Косово), а чемпионат мира IWF среди юниоров — в Каракасе (Венесуэла). На 2029 год запланирован чемпионат среди взрослых в Ахмедабаде (Индия). Генсек IWF Хосе Киньонес отметил, что чемпионаты впервые проходят в этих трех странах.