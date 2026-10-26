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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
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Спорт

В Кремле приветствовали проведение ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в России

Песков: Россия должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью
Российская сторона приветствует проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это решение важным шагом для деполитизации спорта.
«Россия должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью, потому что эта семья не может жить полноценно без участия России»,— добавил господин Песков на брифинге.
Накануне Международная федерация тяжелой атлетики опубликовала итоги конкурсов на право проведения нескольких заметных турниров. ЧМ-2030 достался Москве.
Подробности — в материале «Ъ» «Блин победы».
Москва
Тяжелая атлетика
Дмитрий Песков