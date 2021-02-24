Отменный подход

Накануне выборов в руководящие органы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) — одной из самых проблемных спортивных структур, переживающей управленческий и допинговый кризис,— сразу несколько кандидатов отозвали свои заявки на участие. Речь идет о претендентах на ключевые посты из Румынии и Таиланда — стран, в сборных которых были выявлены многочисленные нарушения антидопинговых правил. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК), грозящийся исключить тяжелую атлетику из олимпийской программы, выразил недовольство из-за присутствия этих кандидатур в предварительном списке участников выборов.

Insidethegames сообщил о том, что список участников выборов на ключевые посты в IWF, которые пройдут в Стамбуле 26–27 марта, поредел. Из 11 претендентов на должность главы структуры исчезла кандидатура Нику Влада, представляющего румынскую тяжелоатлетическую федерацию. Отказался участвовать в выборах также таец Интарат Йодбангтой, претендовавший на должности вице-президента и первого вице-президента IWF. Обе эти страны — Румыния и Таиланд — ранее были вовлечены в допинговые скандалы.

Румыния может быть отстранена от участия в Олимпиаде в Токио из-за того, что осенью при повторной проверке проб, взятых во время Олимпиады-2012, допинг был обнаружен у всех четырех членов ее тяжелоатлетической сборной.

Роксану Кокос, завоевавшую на лондонских Играх серебро в весовой категории до 69 кг, а также бронзового призера в той же категории Рэзвана Мартина МОК лишил медалей. В феврале текущего года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) призвало независимую комиссию IWF ввести санкции в отношении Румынской федерации тяжелой атлетики (RWF).

Ситуация вокруг сборной Таиланда оказалась еще сложнее.

В 2018 году пробы целой группы тайских спортсменок дали положительный результат, из-за чего команда пропустила мировое первенство, проходившее в Паттайе.

После этого — уже в начале 2020 года — в употреблении допинга призналась обладательница бронзовой медали Игр-2012 Раттикан Гульнои, и сделала она это в рамках снятого немецким телеканалом ARD фильма. В нем рассказывалось о системном употреблении запрещенных препаратов тайскими спортсменами, выступающими на юниорском уровне. После выхода документальной ленты исполком Федерации тяжелой атлетики Таиланда в полном составе ушел в отставку.

И Нику Влад, и Интарат Йодбангтой тем не менее продолжают входить в исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики, что стало одной из многочисленных причин обрушившейся на IWF со стороны МОК критики. Insidethegames подчеркнул, что кандидаты заявили о своем неучастии в выборах непосредственно перед «важным заседанием Международного олимпийского комитета», на котором «тяжелая атлетика должна подвергнуться серьезной критике».

Международный олимпийский комитет уже принял решение на фоне массовых допинговых нарушений сократить более чем в два раза по сравнению с Олимпиадой-2016 программу олимпийского турнира по тяжелой атлетике на Играх 2024 года.

Этим, к слову, дело может и не ограничиться. Глава МОК Томас Бах неоднократно заявлял о возможности полного исключения вида из олимпийской программы в том случае, если ситуация в IWF не изменится к лучшему.

Структура переживает не только допинговый, но и глубокий административный кризис. С ним Международная федерация тяжелой атлетики столкнулась в минувшем году. После громкой апрельской отставки обвиненного в коррупции Тамаша Аяна, занимавшего пост руководителя IWF 20 лет, исполняющей президентские обязанности была назначена американка Урсула Папандреа, вошедшая в число кандидатов на мартовские выборы. Она планировала заняться очищением имиджа структуры и проведением ряда антидопинговых реформ, а Международный олимпийский комитет выражал Папандреа поддержку. Но надолго в IWF она не задержалась: ее правление завершилось в октябре прошлого года, по сути, демаршем. Решение об увольнении американки было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета, куда Папандреа даже не была приглашена. Тогда ее сменил британец Майк Ирани, который и на данный момент занимает пост временно исполняющего обязанности главы структуры.

Екатерина Ремизова