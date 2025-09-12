Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин

Олимпийский чемпион Андрей Чемеркин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Андрей Чемеркин на Олимпийских играх в Атланте, 1996 год

Фото: Игорь Уткин / ТАСС Андрей Чемеркин на Олимпийских играх в Атланте, 1996 год

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении ФТАР.

Личный тренер спортсмена Владимир Книга рассказал ТАСС, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. «Сейчас его увезли на вскрытие, после которого все станет понятно. Я разговаривал с его женой, по ее словам, утром с ним тоже было все нормально, но потом стало плохо», — сказал он.

Андрей Чемеркин выступал в супертяжелом весе. В 1996 году на Олимпиаде в Атланте он завоевал золотую медаль. На Играх 2000 года, которые прошли в Сиднее, занял четвертое место, однако завоевавший бронзу армянин Ашот Даниэлян сдал положительный допинг-тест, вследствие чего медаль перешла к российскому спортсмену. В активе Андрея Чемеркина четыре золота, серебро и две бронзы на чемпионатах мира, а также два золота и два серебра на европейских первенствах. За время карьеры установил восемь мировых рекордов.

Таисия Орлова