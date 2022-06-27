Кандидаты снялись до последнего

Ни один из представителей России не смог избраться в руководящие структуры Международной федерации тяжелой атлетики. В частности, претендовавший на президентский пост Максим Агапитов снял свою кандидатуру. А главой IWF в ходе «горячего» конгресса, прошедшего в Тиране, стал Мохаммед Джалуд из Ирака. Однако, учитывая, как прошли выборы, нельзя исключать, что Международный олимпийский комитет (МОК), систематически подвергающий IWF критике и уже исключивший тяжелую атлетику из программы Игр-2028, не пойдет на нормализацию отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохаммед Джалуд

Фото: IWF Мохаммед Джалуд

Фото: IWF

В минувшие выходные в столице Албании Тиране прошел конгресс IWF, основным пунктом программы которого было избрание нового руководства структуры. Среди претендентов на замещение руководящих постов значились три россиянина — президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов (он выдвигался на пост президента IWF), а также Дмитрий Черногоров и Александр Кишкин, претендовавшие на места в различных комитетах организации. Примечательно, что еще за пару дней до выборов казалось, что все они участия в выборах не примут вовсе. В мае IWF отстранила россиян (такие же меры были приняты в отношении представителей Таиланда и Египта), сославшись на требование, согласно которому представители федераций, где за последние четыре года было выявлено шесть или более положительных допинг-проб, баллотироваться на руководящие должности не могут. Но россияне обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в прошлый четверг пришел к выводу, что созданная IWF комиссия по допуску, отсеявшая представителей России, вообще «не располагает полномочиями не допускать выдвижения кандидатов». Впрочем, вердикт CAS мало помог россиянам.

Вообще, сам процесс избрания главы IWF получился занимательным. Из 12 кандидатов, претендовавших на президентский пост, еще до начала голосования свои кандидатуры отозвали десять, включая господина Агапитова (вместо президентского поста он пытался занять вице-президентский, но неудачно). В гонке остались лишь двое — представитель Ирака Мохаммед Джалуд, до сих пор занимавший пост генерального секретаря IWF, и катарец Юсеф аль-Мана. Эти двое сидели рядом. И тут господин аль-Мана заявил, что и Мохаммед Джалуд дал знак, что тоже снимается с выборов. У последнего было другое мнение. В итоге избирком пришел к выводу, что не может достоверно установить, подавал Мохаммед Джалуд какие-то знаки или нет, а значит, в выборах он участвовать может. После чего Юсеф аль-Мана сам снялся с выборов с формулировкой «чтоб вам было приятно». Таким образом, Мохаммед Джалуд был выбран на безальтернативной основе.

Отметим, что господин Джалуд стал первым постоянным президентом IWF с 2020 года, когда в федерации разразился управленческий кризис. Началось все в январе 2020 года, когда в отставку подал Томаш Аян, руководивший IWF на протяжении 20 лет. Тогда на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм, авторы которого обвинили главу IWF в сокрытии случаев употребления допинга и коррупции. Вслед за этим федерация пригласила канадского юриста Ричарда Макларена для проведения независимого расследования. Тот в своем отчете подтвердил существование «коррупции на самом высоком уровне» и сообщил о бесследном исчезновении со счетов IWF более $10 млн. А прошлым летом появился доклад Международного агентства допинг-тестирования (ITA). В нем говорилось о грубейших нарушениях антидопингового регламента, допущенных высокопоставленными функционерами IWF. Специалисты, проводившие расследование, сконцентрировались на 146 случаях в тяжелой атлетике, имевших место в период с 2009 по 2019 год, и пришли к выводу, что как минимум в 29 из них есть основания говорить о том, что дела не были доведены до конца из-за намеренного препятствования со стороны заинтересованных лиц или уничтожения улик.

Происходившее в IWF не могло не вызвать озабоченность МОК. Так, уже на прошлогодних Играх-2020 в Токио тяжелая атлетика была представлена в усеченном виде. В турнире состязались только 190 спортсменов против 260 на Олимпиаде-2016. Сокращение числа участников произошло из-за недопуска к участию в Играх ряда стран, а также урезания квот для сборных, особенно часто оказывавшихся в центре допинговых скандалов. В МОК неоднократно давали понять, что без нормализации ситуации в управлении IWF не может рассчитывать и на стабилизацию отношений с олимпийским руководством. И ведь МОК до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос, смогут ли штангисты выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. А из программы Игр-2028 в Лос-Анджелесе (предварительной) тяжелая атлетика вообще исключена.

Формально IWF пожелания МОК по избранию новых руководящих структур выполнила. Но, во-первых, сам процесс выборов президента получился странным. Во-вторых, делегаты конгресса проголосовали за избрание генеральным секретарем IWF перуанца Хосе Киньонеса, как и Мохаммед Джалуд, относящегося к старой гвардии, к работе которой у МОК и возникли вопросы. Больше того, господин Киньонес совсем недавно отбыл пятилетнюю дисквалификацию. В 2016 году он был отстранен от должности президента Олимпийского комитета Перу, после того как спортивный суд страны запретил ему занимать какие-либо должности в спортивной сфере за коррупционные нарушения. На таком фоне ждать от МОК шагов навстречу IWF непросто.

Александр Петров