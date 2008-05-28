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04 июля, четверг
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19:23
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения до конца лета
17:30
Путин подарил папе римскому икону и фильм «Грех»
18:30
Роспотребнадзор по предложению Матвиенко проработает запрет телефонов в школе
17:58
Правительство не поддержало снижение муниципального фильтра
18:40
Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
19:42
Сбербанк не исключает запуска переводов с кредитных карт на карты других банков
19:27
Минюст США ответил на иск Huawei, одобрив запрет на использование его устройств
19:07
Буффон вернулся в «Ювентус»
18:58
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку в 350 тысяч рублей
18:08
Правительство не планировало покупать для санитарной авиации Falcon вместо SSJ 100
17:37
Россия предложила Чехии отложить вопрос об авиасообщении на сентябрь
17:15
Британский регулятор предложил оградить мелких инвесторов от криптовалютных деривативов
17:10
КС снял с муниципалитетов материальную ответственность за ошибки властей СССР
16:58
Прокуратура подтвердила проблемы с водой в селе, из которого жаловались Путину
16:40
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
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(обновлено: 04.07.2019)
Культурная политика и арт-цензура
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«Это отборное иезуитство»
Представители религиозных объединений обнаружили оскорбительный характер концепции закона «О культуре»
1
Музыкантов встретили старыми песнями
В регионах снова срывают концерты
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В Госдуме обсудили подготовленную в администрации президента концепцию закона
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«У нас православные не сидят»
Суд не признал режиссера Алексея Учителя потерпевшим по «делу "Матильды"»
4
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Дагестанским «блюстителям нравственности» предъявят аниме-фестиваль
Возбуждено первое дело в связи с угрозами организаторам светских мероприятий
Запрет на песни рэпера Хаски будет обжалован
Представитель музыканта считает незаконным решение о блокировке клипов
«Королевского корги» не пустили в кинотеатры
Минкультуры переносит премьеру бельгийского мультфильма
32
«Охота на мужчин» не вписалась в традиции
Дагестанские чиновники поддержали борьбу Хабиба Нурмагомедова против спектакля с эротической сценой
2
Старость — это несерьезно
Комедия «Бабушка легкого поведения — 2» как печальный симптом
1
Яма посреди хайпа
Борис Барабанов — о культурной политике
2
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Автопилот
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Банкротства
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Подписка
Фотоагентство
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