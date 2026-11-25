«Час пробил»
Дмитрий Дризе — о выходе сериала «Сталин»
Премьера сериала «Сталин» Владимира Бортко стала одной из главных тем обсуждения в сети. По словам режиссера, сценарий был написан 15 лет назад совместно с профессиональными историками. Однако практическую реализацию замысла пришлось отложить, поскольку для этого не созрели соответствующие условия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, выход фильма весьма символичным.
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В московском кинотеатре «Художественный» 23 ноября прошла светская премьера драматического сериала «Сталин» известного режиссера Владимира Бортко, который, в частности, прославился экранизациями произведений Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». Почему постановщик взялся за столь непростую тему? Он давно собирался это сделать. Сценарий пролежал аж 15 лет в ожидании своего часа.
И вот теперь время пришло, час пробил: в стране изменилось общественное восприятие данного исторического периода. Мы не будем оценивать картину с художественной точки зрения, это дело критиков. К тому же ее для начала нужно посмотреть. Собственно, главное не это, а именно упомянутое выше изменение общественного восприятия.
Можно сказать и по-другому: фильм четко соответствует текущему историческому моменту.
Бортко хотел отойти от общепринятых штампов и показать Сталина, прежде всего, как человека, который был вынужден принимать сложные решения в интересах государства, в том числе в условиях противостояния с Западом. В частности, СССР предстояло создать атомную бомбу.
Кроме звезд театра и кино, мероприятие посетил Геннадий Зюганов. Господин (хотя уместнее будет сказать товарищ) Бортко состоит в КПРФ с 2007 года. Последняя, как известно, водрузила вождя народов на знамена. В 2025-м партийцы признали доклад Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности Сталина» ошибочным. Еще можно выделить общую фотографию кино- и театральных знаменитостей на фоне ярко-красной надписи гигантскими буквами «Сталин». Любители аллегорий могут увидеть в этом определенный знак, иллюстрацию дня сегодняшнего.
Но вернемся к историческому моменту. В стране пока не повсеместно, но все-таки постепенно восстанавливаются памятники вождю народов, тогда как музеи и иные символы, связанные с репрессиями или другими противозаконными явлениями той поры, зачастую подвергаются, скажем так, переформатированию. Так, идет дискуссия о переносе Соловецкого камня (памятника жертвам политических репрессий) с Лубянской площади в Москве. Во Владивостоке совсем недавно попытались перевезти памятник Александру Солженицыну с Корабельной набережной в небольшой сквер по причине «тематического несоответствия». Правда, уже через сутки скульптуру вернули обратно: выяснилось, что крупный монумент не вписался в новое место, о чем граждане немедленно просигнализировали. Власть же не может пройти мимо народных требований, поэтому сработали оперативно.
Вывод очень простой: объективные оценки истории это, безусловно, хорошо и правильно. Однако не очень хочется, чтобы сталинские времена вернулись в полной мере, со всеми составляющими, включая те, память о которых нынче пытаются переформатировать. Кроме того, хочется увидеть разные оценки исторических событий, дабы составить оптимальную картину происходящего в те непростые времена. Одни кинофильмы выходят с большой помпой, а некоторые ленты лишают прокатных удостоверений, а иные и вовсе не допускают до массового российского зрителя.