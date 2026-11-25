Но вернемся к историческому моменту. В стране пока не повсеместно, но все-таки постепенно восстанавливаются памятники вождю народов, тогда как музеи и иные символы, связанные с репрессиями или другими противозаконными явлениями той поры, зачастую подвергаются, скажем так, переформатированию. Так, идет дискуссия о переносе Соловецкого камня (памятника жертвам политических репрессий) с Лубянской площади в Москве. Во Владивостоке совсем недавно попытались перевезти памятник Александру Солженицыну с Корабельной набережной в небольшой сквер по причине «тематического несоответствия». Правда, уже через сутки скульптуру вернули обратно: выяснилось, что крупный монумент не вписался в новое место, о чем граждане немедленно просигнализировали. Власть же не может пройти мимо народных требований, поэтому сработали оперативно.