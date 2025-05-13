«Дело за малым — обеспечить зрительский интерес»

Патриотический театр и регулирование литературы: Владимир Путин подписал ряд распоряжений в области культуры и просвещения. В частности, президент согласился передать в ведение Минкульта вопросы книгоиздания и литературного творчества. Ранее об этом неоднократно просили представители общественности, а также депутаты различных уровней. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что найти нужное решение будет непросто.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Литературная и издательская деятельность в Российской Федерации в ближайшее время, судя по всему, будет контролироваться Министерством культуры. Владимир Путин поручил правительству до 10 июня подготовить соответствующие предложения. Официально это называется «нормативно-правовое регулирование». Ранее представители обеспокоенной общественности не раз обращали внимание органов власти на то, что где-то порой в нашей стране печатают в буквальном смысле невесть что. Порой даже откровенную похабщину, а бывает и крамолу. За всем этим нужно зорко следить, в частности, чтобы оградить подрастающее поколение от различных тлетворных влияний.

Но не все так просто. Дело в том, что современная Конституция Российской Федерации запрещает цензуру — это во-первых. Во-вторых, желательно, чтобы «правильные произведения» пользовались спросом у читателей, а не пылились на полках книжных магазинов. В конце концов, бюджеты должны окупаться. Помнится, в СССР был такой термин «работать в стол», это относилось к писателям, которых отказывались печатать по разным причинам, в том числе и по указанным выше. Не нравились они чиновникам. В итоге пролетарии печатного цеха шли работать дворниками, а многие даже кончали жизнь трагически.

Сейчас при развитии современных технологий, а также средств массовой коммуникации есть немало возможностей довести свои произведения до неравнодушного читателя, минуя государственное регулирование. Впрочем, оставим это без комментариев и пойдем дальше. Владимир Путин согласился с идеей Захара Прилепина создать в Москве патриотический театр. Основная цель проекта — продвижение современной патриотической драматургии. В этой части также воздержимся от комментариев.

Нужно лишь напомнить, что в столице уже есть Центральный академический театр Российской армии — бывший театр Советской армии, который обладает, к слову, самой большой в Европе сценой. Он создавался в 1929 году решением Политуправления Рабоче-крестьянской Красной армии как раз для поддержки военных сил уважаемой писателем Прилепиным молодой Страны советов. Первый спектакль в 1930 году был посвящен советско-китайскому конфликту на Китайско-Восточной железной дороге, сокращенно КВЖД. Так что богатый опыт с точки зрения патриотических постановок в нашей истории имеется. Так же как и самая большая в Европе сцена и, соответственно, помещение. Дело за малым — обеспечить массовый зрительский интерес.

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Дмитрий Дризе