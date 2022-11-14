«Голод» отменяют по просьбам трудящихся

Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», рассказывающего о голоде 1920-х годов и гибели более 5 млн человек в Советской России. В ведомстве сослались на «многочисленные жалобы» граждан и выявление в ленте неназванных материалов, запрещенных законодательством РФ. Авторы «Голода» (снят на собранные в интернете средства) говорят, что картина состоит из нелицеприятных архивных фактов, но ничего запрещенного в ней нет. Юрист связывает изъятие из проката картины с ужесточением законодательства РФ об информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из авторов «Голода» телеведущий и профессор ВШЭ Александр Архангельский

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Один из авторов «Голода» телеведущий и профессор ВШЭ Александр Архангельский

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Уведомление об изъятии прокатного удостоверения у «Голода» направлено режиссеру картины Татьяне Сорокиной замминистра культуры РФ Сергеем Обрывалиным (копия есть у “Ъ”). Документ изымается у «Голода» на основании подпункта «д» пункта 20 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». Эти правила утверждены в феврале 2016 года правительством РФ. Господин Обрывалин ссылается на подпункт правил, по которому удостоверение может изыматься при выявлении в картине информации, «распространение которой запрещено законодательством РФ». Что это за информация, в письме не уточняется.

Документальный фильм «Голод» рассказывает о голоде в 1920-х годах и гибели более 5 млн человек в Советской России. Лента снималась в Челябинске, Самаре, Саратове, Москве и других городах в 2021–2022 годах. Ее авторы — телеведущий и профессор ВШЭ Александр Архангельский, журналист Максим Курников и режиссер Татьяна Сорокина — сделали проект «о международной солидарности, которая оказалась важнее политики», говорится в пресс-релизе картины. «Миссия Нансена, американская АРА, английские квакеры и еще несколько десятков организаций помогали выжить людям, а советское правительство было благодарно за помощь»,— добавляется в коммюнике. Картина снималась на средства граждан, собранные с помощью интернет-проекта Planeta (свыше 5,2 млн руб.). Минкульт РФ выдал «Голоду» прокатное удостоверение с датой начала показа в России с 30 сентября 2022 года.

Первый публичный показ «Голода» прошел 30 октября в Екатеринбурге, рассказал “Ъ” автор идеи Максим Курников. Выпускник истфака и радиоведущий, господин Курников задумал проект после посещения архивов в Оренбурге. «Меня, например, потрясли документы с опросами жителей сел, рассказывавших, как они дошли до людоедства. Я понял, что никто об этом толком не знает и это не проговорено на уровне нации. Пообещал всем это рассказать. Чтобы люди не пришли к такому ужасу снова»,— сообщил соавтор «Голода». По его словам, поначалу региональные архивы «с восторгом» отнеслись к идее фильма, но затем группе стали нередко отказывать в съемках, а ее членов «периодически опрашивали полицейские». «На вопрос, почему это происходит, полиция говорила, что жители жалуются»,— рассказал Максим Курников. Позиция Минкульта ему непонятна, поскольку лента фактически целиком состоит из архивных данных и интервью с историками: «В фильме нет ничего запрещенного. Юридически он безупречен».

В пресс-службе Минкульта РФ заявили ТАСС, что «Голод» изъят из проката «в связи с многочисленными жалобами граждан».

«Фильм охарактеризован ими как неуместный для показа»,— пояснили в Минкульте РФ, добавив, что граждане указывают на содержание «провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации». «Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе»,— добавили в министерстве.

Управляющий партнер юридической компании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов признает, что в последние пять лет ситуации с отзывами прокатных удостоверений возникали в отношении «разных фильмов, в том числе документальных и исторических». По его словам, формально обращение граждан «не является основанием для отзыва», но может служить поводом для оценки картины на предмет соответствия правилам, на которые ссылаются в Минкульте. «Тенденция по отзыву удостоверений может быть обусловлена ужесточением законодательства об информации. За последние несколько лет регулирование в этой сфере пополнилось рядом запретов. Очевидно, геополитический контекст приведет к еще большему ужесточению, что, строго говоря, уже происходит»,— рассуждает эксперт.

Максим Курников не исключает, что позиция фильма расходится с «нынешним нарративом "весь мир против нас"»: «В ленте показано, что страна была спасена не государством, а людьми со всего мира, присылавшими продовольствие или, например, вакцины от тифа».

Господин Лукьянов подчеркивает, что отзыв прокатного удостоверения может быть оспорен в судебном порядке. Авторы «Голода» пока еще не решили, стоит ли судиться. «Закон не запрещает показывать фильм в университетах или музеях»,— добавил господин Курников.

Александр Воронов