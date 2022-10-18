Прямота гитары желтой

Всего за три дня видеоверсия концерта бардов Алексея Иващенко и Георгия Васильева, состоявшегося 26 сентября 2022 года в Московском дворце молодежи, набрала в YouTube более 250 тыс. просмотров. Это впечатляющий показатель не только для авторской песни, но и для отечественной популярной музыки в целом. Не каждый эстрадный артист и даже не каждый хип-хопер может выдать такой результат в такие сроки. Ссылку на концерт, идущий 2 часа 20 минут, то и дело рекомендуют друг другу пользователи соцсетей. Это заставляет задуматься не только о том, следует ли ждать новой волны популярности дуэта, прозванного в народе «Иваси», но и о внезапной востребованности самого жанра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Если Александр Розенбаум и Олег Митяев концертируют без остановки, то Алексей Иващенко и Георгий Васильев не давали полноценных концертов больше 20 лет. В 2000 году дуэт заявил о прекращении творческой деятельности. В октябре 2002 года во время показа мюзикла Иващенко и Васильева «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке произошел теракт, и впоследствии этот проект двух друзей также был закрыт.

Георгий Васильев, в 1990-е — успешный бизнесмен, в 2000-е занялся новым делом — анимацией. Вместе с Александром Татарским он запустил сериалы «Гора самоцветов» и «Фиксики», причем для последнего написал песни. Алексей Иващенко сфокусировался на мюзиклах и адаптировал для отечественной сцены «Русалочку», «Призрак оперы», «Поющих под дождем» и «Звуки музыки». Иващенко продолжал также активно работать в песенном жанре — как в одиночку, так и в компании Андрея Макаревича (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), Романа Луговых, Ирины Богушевской и др. Фактически оба барда любимое дело так и не бросили, однако первый большой сольный концерт за долгие годы дуэт дал только осенью этого года.

После такой паузы собрать аншлаг в двухтысячном зале МДМ дуэту, вероятно, не было сложно. Многие поклонники «Ивасей» пронесли любовь к их добрым песням и ироничному конферансу через десятилетия — выступать вместе Иващенко и Васильев начали в 1979 году, а на Грушинском фестивале впервые выступили в 1986-м. А вот резонанс в соцсетях оказался неожиданным. Песню «Мы не нули», написанную полтора года назад и исполненную дуэтом в МДМ, в фейсбуке и телеграме пересылали друг другу едва ли не активнее, чем рифмованные фельетоны испытанных куплетистов вроде Семена Слепакова.

Вот несколько комментариев к концерту: «Ни грамма фальши, а только мужество, юмор, человечность и жизнь»; «В наше время услышать то, о чем поют и говорят Алексей Иващенко и Георгий Васильев,— бесценная роскошь»; «Пока ошмётки нашего рок-н-ролла медленно подыхают на асфальте, Иващенко и Васильев поднимают зал настоящим гимном сопротивления и человеческого достоинства».

При этом существенная часть концерта «Ивасей» была решена в абсолютно традиционной стилистике отечественной авторской песни. Это жанр, который требует безусловной лояльности к свойственному еще далеким 1980-м текстовому «подмигиванию», к каламбурам вроде «песни про тесто / песни протеста», рифмам типа «оно» — «говно» и особому каэспэшному елею в вокальных раскладах, знакомому по проекту «Песни нашего века». Привычные хиты «Ивасей» — это не та сатира, что рубит с плеча, а скорее та, что нежно гладит по головке. Милота и травоядность бардовской песни как таковой, видимо, не вызывала сомнений у ответственных товарищей, на чьих плечах сегодня лежит важная миссия — не пропустить врага на сцену. Или же эти товарищи на секунду отвлеклись на что-нибудь, очевидно, более вредное, стопроцентно иноагентское.

Но поворотный момент в шоу наступил, когда Георгий Васильев заговорил о своем родном городе Запорожье. Стало окончательно ясно, что концерт затеян не ради камбэка двух пожилых бардов. Это высказывание сильных, можно даже сказать, мужественных художников, у которых наболело. В интернет-дискуссиях некоторые заподозрили Георгия Васильева в том, что его слезы во время монолога о Запорожье фальшивы, но, как рассказал исполнитель корреспонденту “Ъ”, накануне концерта ему прислали фото с разбомбленным домом в районе, где он прожил 17 лет своей жизни. После этого говорить о своей родине спокойно он просто не мог.

Многие из тех, кто побывал на концерте, пишут в сети о том, что пришли на него всей семьей. И ясно, что если в зале сидят тинейджеры и подпевают песням «Ивасей», то это знание перешло к ним по наследству от старших членов семьи. Но есть и еще один круг, благодаря которому концерт в принципе состоялся,— это жертвователи, которые собрали средства на организацию концерта на краудфандинговой платформе. 1895 взносов, общая сумма — 2,7 млн руб. Может быть, готовность донаторов так мощно поддержать «Ивасей» и их позицию даже важнее, чем количество просмотров в YouTube. Открытый разговор о сегодняшнем дне двух авторов-исполнителей оказался «народным» проектом.

По словам Георгия Васильева, после концерта их с Алексеем Иващенко забросали предложениями о выступлениях. Однако ни одно из них не принято. Дуэту важно было не заработать, а высказаться. И он высказался.

А еще можно предположить, что после этого высказывания сам жанр авторской песни снова станет актуален. Его очевидные достоинства никуда не делись. Голос, гитара, можно даже без микрофона. В концертном зале, на кухне, в лесу у костра. Ничего не изменилось. Главное — доверительная интонация и честное слово. Важно только, чтобы и в этом жанре появились новые артисты, способные принять эстафету — такие, например, как «Необарды» или Игорь Титов. А наглядное пособие — вот оно. 250 тыс. просмотров, и счетчик продолжает крутиться.

Борис Барабанов