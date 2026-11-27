Но Артур Субханкулов между тем этот нокдаун переварил. И вскоре опять был почти на равных с Энди Крусом. Тот по-прежнему эффектно гарцевал по рингу, демонстрировал какое-то просто звериное чутье. Однако время от времени и у Субханкулова кое-что проходило. Не была кубинская жизнь медом. И не похоже было, что выглядевшее со стороны жутковато рассечение над правым глазом россиянину слишком мешает.