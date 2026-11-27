Артур Субханкулов не потянул чемпиона
Российский боксер уступил в поединке за пояс IBF кубинцу Энди Крусу
Российский боксер Артур Субханкулов не смог завоевать вакантный титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе (до 61,2 кг). В состоявшемся 27 ноября в Уфе поединке Субханкулов дважды побывал в нокдауне, сам отправил соперника в нокдаун, но в конечном итоге все же не справился с таким классным бойцом, как Энди Крус.
Всех, кто переживал за не проигрывавшего в 12 предыдущих профессиональных поединках Артура Субханкулова, ход этого матча должен был бросать то в жар, то в холод.
Начало было очень достойное. Энди Крус, олимпийский чемпион 2021 года, конечно, хорош. Но Субханкулов ничуть не хуже.
И вдруг в самом конце второго раунда, под гонг — жуткая неприятность, показывающая, почему многие эксперты считают Круса, несколько месяцев назад уступившего в чемпионском матче знаменитому американцу Раймонду Мураталле, боксером недооцененным. Талант в действительности неординарный. Раскрылся, опустил руки Субханкулов буквально на мгновение. Но этого хватило, чтобы в голову ему прилетел удар исключительной резкости. Нокдаун был чистейшим и, судя по всему, довольно тяжелым. После таких и крепкие, как бетон, боксеры киснут.
Но Артур Субханкулов между тем этот нокдаун переварил. И вскоре опять был почти на равных с Энди Крусом. Тот по-прежнему эффектно гарцевал по рингу, демонстрировал какое-то просто звериное чутье. Однако время от времени и у Субханкулова кое-что проходило. Не была кубинская жизнь медом. И не похоже было, что выглядевшее со стороны жутковато рассечение над правым глазом россиянину слишком мешает.
Надо было только еще чуточку добавить в жесткости, в напоре, почаще поддавливать Круса. Тренер Мария Карабанова ведь именно об этом Артура Субханкулова просила. И он, возникало ощущение, к просьбам прислушивается.
Но на старте восьмого раунда Субханкулов допустил еще одну ошибку. Обычный боец ее бы, разумеется, простил. Провал был незаметным. Но Энди Крус, необычный, реактивный боксер, все увидел. На сей раз Субханкулов опрокинулся на спину — в результате второй нокдаун. А в течение следующих полутора минут кошмар продолжался. Крус попадал и попадал больно. И, судя по его физиономии, был в шоке, когда, уже поверив в свою неуязвимость, сам завалился после удара соперника на канаты перед открывшим счет рефери.
А Артур Субханкулов завелся. И зал завелся вместе с ним, требуя развить успех. Пошел бокс острейший, от ножа.
Крус, правда, умело сбивал ритм паузами, когда становилось чересчур тяжело, а в десятом раунде все-таки выпросил у рефери снять с Субханкулова балл за удары по затылку, на которые жаловался давным-давно.
Завершили бой оба соперника — и Артур Субханкулов с заплывшим глазом, и повреждений не избежавший Энди Крус — бодро. У кубинца оснований с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее явно было куда больше. Но один из трех арбитров все же подарил победу с минимальным перевесом — 114:112 — Субханкулову, видимо, вспомнив, что хозяев принято поощрять. Двое других судей, впрочем, представили куда лучше соответствующий ощущениям и статистике счет — 116:110 в пользу Круса, нового чемпиона мира.