По обе стороны занавеса

Практически с первых дней весны многие российские артисты, покинувшие страну из-за несогласия с СВО, ведут активную концертную деятельность за рубежом. И не только артисты. Борис Барабанов рассказывает о том, как обустраиваются в Европе отечественные организаторы зрелищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок ближнего зарубежья остается осваивать и продюсерам, и многим артистам, включая Манижу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Рынок ближнего зарубежья остается осваивать и продюсерам, и многим артистам, включая Манижу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С концертными турне объехали Европу Oxxxymiron, Noize MC и Монеточка, причем на своих выступлениях они не только исполняли песни, но и собирали средства для благотворительных фондов. Также вполне активно концертирует Борис Гребенщиков — его группе «Аквариум» в этом году исполнилось 50 лет, и тур по городам страны ему пришлось заменить концертами по всему свету. Играет в соседних с Россией странах так и не понятно за что запрещенная группа «АлоэВера». В одну концертную бригаду объединились российский рэпер Face (включенный в реестр СМИ-иноагентов), его соотечественники-панки «Порнофильмы» и украинская группа «Нервы».

После ряда безуспешных попыток выступить в России певица Манижа, представлявшая страну на «Евровидении-2021», анонсировала «Неотменяемый тур». По ее словам, этот тур — «мечта о мире, в котором есть место равенству разных возможностей, о непохожести, но общности культур». На маршруте Манижи — Тбилиси, Алматы, Бишкек, Ташкент и родной для нее Душанбе.

Тур начнется концертом в Ереване, который организует недавно образованное творческое объединение Camerata. Camerata — это музыкант и журналист Кирилл Шинин и несколько его друзей, обосновавшихся весной в столице Армении наряду со многими молодыми людьми, занятыми в разных сферах деятельности. Первым событием, организованным этой компанией, стал российско-армянский Camerata Fest, среди участников которого были независимые музыканты Sonic Death, Алексей Августовский (Увула), Андрей Тарасов (Источник), Дарья Короткова (Ушко), Кирилл Городний и др. Целью фестиваля был сбор средств для пострадавших мирных жителей на Украине и в Нагорном Карабахе. Впоследствии Camerata организовала концерты Kedr LIvanskiy, Lisokot, белорусской постпанк-группы «Петля пристрастия», Noize MC, СБПЧ, Алика Южного (Bicycles for Afghanistan), но главное в идеологии компании — не русские имена на афишах, а кооперация с армянской музыкальной сценой. Camerata не делают мероприятия «для переехавших», но создают новую музыкальную среду на новом месте.

Было бы странно, если бы в городе, полном людей, еще недавно обеспечивавших аншлаги московским площадкам и фестивалям, все ограничилось только «Камератой». Илья Куснирович, много лет подряд продюсировавший Bosco Fest, запустил в Ереване «Посольство эстетических удовольствий». Наряду с клубным пространством в нем есть книжный магазин и шоурум, планируется продавать винил. Господин Куснирович и его коллеги изначально планировали запустить этот проект в Тбилиси, однако подходящий для этих целей полностью нежилой дом им удалось найти только в Ереване.

Концертной деятельностью за пределами России продолжает заниматься основатель другого громкого фестиваля последнего десятилетия. Это Степан Казарьян, благодаря которому отечественная независимая сцена получила фестиваль «Боль». Его новая компания обосновалась в Белграде и уже успела организовать концерты канадской построковой скрипачки Джессики Мосс, ее коллег по лейблу Constellation из группы Jerusalem in My Heart и лютниста, любимца Джима Джармуша Джозефа ван Виссема. Со страниц соцсетей господин Казарьян общается с публикой по-английски и просит не обращаться к нему за «вписками» на какие-либо мероприятия в Москве.

Петербургское букинг-агентство Grains Of Sand Booking разделило свою активность между Россией и Латинской Америкой. С одной стороны, компания провела в июле в родном городе уже четвертый GOS Fest, с другой — активно работает в Мексике, представляя там популярные белорусские группы Super Besse, Nurnberg и «Длина волны», а также американцев A Place To Bury Strangers. Наконец, усилиями российской компании Globalclubbing в Тбилиси и Ереване прошли выступления диджея Бориса Брейчи, в планах — гастроли Пола ван Дайка.

Если небольшие независимые промоутеры всегда рассчитывали только на свои силы, то большие компании ждали, что государство поможет им справиться с последствиями отмены 100% запланированных на 2022 год гастролей зарубежных музыкантов. Теперь, отчаявшись получить от государства компенсацию потерь, подобную той, что получили, например, авиакомпании, концертно-гастрольные мейджоры усиливают международную активность, применяя свой опыт и связи на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Так, в последние месяцы портфолио компании Eventation, работающей в России и Греции, пополнилось концертами классиков хард-рока Accept и симфорокеров Within Temptation, а запланированный концерт Whitesnake сорвался из-за болезни Дэвида Ковердейла. В планах у Eventation греческие шоу Saint Asonia и Uriah Heep. Также при поддержке екатеринбургского промоутера Семена Гальперина Eventation организуют в Афинах концерт соул-певицы Шерон Ковакс.

Осенние концерты американской певицы LP (Лауры Перголицци) в Алматы, Баку и Лимасоле организуются усилиями российских концертных фирм, чьи представители просят в прессе их не упоминать. Большим компаниям, задействованным в том числе и в российских проектах, совсем не хочется ассоциироваться с понятием «релокация». Но жить-то надо. И все, что они умеют,— это отлично развлекать людей без преувеличения на международном уровне. Неудивительно, что один из крупных игроков, переместившихся за рубеж, на просьбу прокомментировать свой сегодняшний статус отвечает корреспонденту “Ъ”: «Мне неинтересен российский рынок и пресса российская тоже… Приезжай ко мне на Ника Кейва в Вильнюс».