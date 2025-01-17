Директорам полагается смена

В Минкульте подтвердили смену руководства Пушкинского музея. Новым директором станет Ольга Галактионова, которая с 2021 года руководила музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Она сменит Елизавету Лихачеву, та возглавляла Пушкинский музей с 2023 года. Это не единственное изменение в музейной среде. В понедельник, 13 января, в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что новый руководитель появился и в Музее истории ГУЛАГа, который временно закрыт с ноября. Его возглавит Анна Трапкова, она будет совмещать обязанности с должностью директора Музея Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чем объясняются такие перестановки? И к чему они приведут? В этой индустрии очень многое зависит от личности руководителя, считает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Ситуация довольно странная, поскольку Елизавета Лихачева чуть больше года пробыла на должности директора крупнейшего московского музея — ГМИИ им. Пушкина. И ее назначение вызывало много вопросов: Елизавета несистемный человек, она очень эпатажная, и снятие вызывает точно такие же вопросы.

Как раз Ольга Галактионова — человек абсолютно системный, я бы сказал, государственник. И в этом смысле все выглядит довольно логичным. Основные претензии к Лихачевой были в том, что она за полтора года пребывания на должности директора не провела ни одной выставки-блокбастера. Здесь действительно говорить не о чем, выставок не было. Другое дело, что их вообще не очень много сейчас в России.

Что будет делать Галактионова на посту директора Пушкинского музея, мы, конечно, увидим. Думаю, что может поменять многое. Я сужу по предыдущим директорам: Марине Лошак, которая поменяла ситуацию с Пушкинским музеем, Зельфире Трегуловой, которая полностью изменила ситуацию в Третьяковской галерее. То есть от личности очень многое зависит. Я хорошо знаком с Галактионовой, очень ей симпатизирую, мне кажется, что она способна что-то сделать.

Несколько дней назад было еще одно назначение — в Музее истории ГУЛАГа. Там такая ситуация, что Музей Москвы подчинен департаменту культуры города Москвы и Музей ГУЛАГа тоже. ГМИИ подчинен Министерству культуры. Это абсолютно разные структуры, с разным подходом к своей деятельности и уровнем контроля. Зачем это Анне Трапковой, зачем она стала директором Музея ГУЛАГа, совмещая его с Музеем Москвы?

Может, это какая-то тенденция, чтобы было несколько руководителей, с которыми проще общаться, которыми проще управлять, давать какие-то задания. Ну, наверное, это государственная политика. Ничего сделать нельзя».

Как отметила глава Минкульта, под руководством Ольги Галактионовой в «РОСИЗО» прошло несколько крупных выставок. Также музейно-выставочный центр активно заходил в регионы, открывая детские центры и начиная проекты, например, Музей кино. Благодаря таланту менеджера, она может многое изменить в Пушкинском музее, считает арт-консультант и управляющий партнер «Русского аукционного дома» Денис Лукашин: «По тому, что Ольга Галактионова, которая приходит в Пушкинский музей, делала в " РОСИЗО", видно, что это достаточно интересный куратор и эффективный менеджер. Будем смотреть, Пушкинский музей — это очень сложная, старейшая, огромная институция. Единственное, что я хотел бы пожелать Ольге Галактионовой,— это разобраться с Музеем личных коллекций при ГМИИ. При всех строительствах из этого музея, по сути, получился склад.

Сейчас сложное время: много изменений в экономике, в политике. В течение пары лет на культуре не было такого акцента, как было до 2021 года. Тогда было очень много глобальных проектов, например, "Музейный квартал" — большой проект, который как раз касался Пушкинского музея, который должен был объединиться с Третьяковкой, с "ГЭС-2". Но сейчас понятно, что акценты в экономике слегка сменились, все немного затихло. До 2021 года в руководстве большинства музеев были очень сильные музейные кураторы. То, что происходит,— это, наверное, попытки просто продержаться на плаву в сложное время».

Ольга Галактионова училась на факультете истории искусств и на режиссерском факультете в ГИТИСе. До руководства «РОСИЗО» она возглавляла крупные проекты в области культуры, а также продюсировала их. Организовывала театральные фестивали и другие мероприятия.

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Анна Кулецкая