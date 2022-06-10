Технология отмены

Певица Манижа, представлявшая Россию на прошлогоднем конкурсе «Евровидение», сообщила в соцсетях: «Меня сняли с фестиваля "Стереолето"». Филипп Киркоров остался без трех концертов на Северном Кавказе. Леонид Агутин бьется в интернете с Сергеем Мироновым. «Отменяют» самых известных российских артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борис Барабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Стереолето» пройдет в Санкт-Петербурге 12 и 13 июня. Речь идет об одном из самых долгоживущих и авторитетных фестивалей России. 7 июня на его ресурсах появилась новость: «С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по независящим от нас причинам».

Ни артистка, ни организаторы фестиваля не уточняют эти «причины». Однако за несколько дней до отмены выступления Манижа разместила в соцсетях пост, из которого следует, что в отношении нее развернулась настоящая травля: «... я не могу не высказаться об очередных подменах и фейках, из-за которых началась очередная травля меня в Интернете, и к этой травле, на моё удивление, подключились некоторые публичные люди. "Неравнодушных" призывают писать заявления в МВД, чтобы привлечь меня к ответственности непонятно за что».

Среди «публичных людей», ополчившихся на Манижу,— актриса Мария Шукшина, у Telegram-канала которой 362 тыс. подписчиков. Ведущие других каналов, радеющих за культуру, давали прямые инструкции насчет того, в какие органы власти и в какой форме сознательным гражданам нужно писать обращения, чтобы фестивальное выступление Манижи отменили.

Другому хедлайнеру фестиваля «Стереолето», Леониду Агутину, также пришлось отстаивать свое доброе имя. 8 июня он выпустил обращение к лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. В этом документе Агутин фактически обвинил политика в распространении ложной информации и клеветы из Telegram-каналов, которые сообщили своим читателям о том, что певец вместе с супругой Анжеликой Варум участвовал в сборе денег для ВСУ. «Как-то не очень красиво на таком высоком уровне пользоваться откровенными интернет-фейками,— пишет певец.— На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли, с фактами и доказательствами».

В непатриотичности Леонида Агутина обвинить сложно. Вряд ли кто-то сделал больше, например, для привлечения внимания к службе в российских пограничных войсках, чем он с его песней «Граница». Агутин не просто один из самых любимых россиянами певцов и композиторов. Он активно развивает в Москве вместе со своим отцом Международную академию музыки и готовится к летнему детскому музыкальному форуму. Его жена недавно читала в Музее Москвы «Тотальный диктант». Им наверняка хотелось бы говорить и писать об этом, а не комментировать фейки.

Филиппу Киркорову пришлось отменить концерты в Майкопе, Пятигорске и Ставрополе. Все это произошло в гастрольном туре в честь 55-летия певца. В рамках турне планировалось устроить более 100 концертов. Ни организаторы концертов Киркорова в южных регионах, ни концертные площадки ответственность за отмены на себя не берут, все сообщают о неких независящих от них причинах. Зато очень хорошо видна активность «мусульманской и православной общественности». По информации СМИ, билеты на концерты продавались хорошо. Однако активистов-общественников, судя по их собственным заявлениям, возмутил номер из показанного ранее в Кремле юбилейного шоу Киркорова, в котором был использован крест. Певец номер переработал, но активисты не успокоились.

«За свою более чем 35-летнюю карьеру я встречался со многими моментами и искренне думал, что в такой цивилизованной стране, какой стала Россия, уже точно такого не будет,— говорит Киркоров.— К сожалению, цивилизация и свобода мыслей пришли на наши улицы, но не в головы людей. Что ж, подождем. Я в своем обращении в начале мая как раз обращал внимание на то, что разгорается внутриобщественный пожар, где в роли инквизиции оказались сплетники Telegram-каналов. Самые страшные люди — это те, кто обряжает внутреннюю и внешнюю повестку в омерзительную маску "целомудрия". Я работаю много лет для своих зрителей и ради них, и знаете, что я сейчас слышу и вижу? Люди требуют повторения моих концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Люди пишут к нам в офис письма с сожалением, что их лишили праздника в некоторых городах. Мы не опускаем руки, а поедем в действительно грандиозное турне по нашей родине, от Калининграда до Владивостока. Все увидят мое шоу, а те, кому это не нравится, могут или молча смотреть, или, если хотят, пусть куда-то уедут».

25 мая на заседании Совета федерации спикер палаты Валентина Матвиенко призвала не устраивать «охоту на ведьм»: «...это самое плохое, если такое начнется».

Ранее, после эпизода с отменой концерта «Би-2» в Омске официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не стоит применять к группе «культуру отмены», и сослалась на речь Владимира Путина на мартовской встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства. Этого тоже не услышали.

«Концерт могут взять и попросить отменить за один день или даже в день шоу, причем без каких-либо на то оснований, просто потому, что кому-то кажется, что артист может высказать свое политическое мнение со сцены. А это не так,— говорит общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.— Чье-то желание смешать политику и культуру музыкальному бизнесу точно не нужно. Артисты, которые почти два года сидели без концертов, хотят продолжать творить».

Концертная ситуация в стране теперь регулируется не вкусами аудитории и не мнениями представителей власти, а слухами и интернет-обличителями.

Площадки готовы, артисты готовы и здоровы, они не совершили ничего противозаконного, но выступления отменяют, и никаких других причин для этого, кроме действий неравнодушной общественности, не видно.

Впрочем, в стране есть структура, которая может на эту ситуацию повлиять. В середине мая группа российских эстрадных исполнителей заявила о создании Российской музыкальной ассоциации. Инициатор ее создания Николай Басков встал у руля. Он же назвал цель создания ассоциации: «Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде?» Об успехах ассоциации на ниве защиты русской культуры за рубежом пока ничего не слышно. Зато совершенно очевидно, что пора защищать отечественных музыкантов внутри страны: именно здесь набирает силу культура отмены, которая волнует Баскова и его коллег.

Борис Барабанов