Омская область получит 139 млн руб. на восстановление объектов культуры

Правительство выделило 138,6 млн руб. из резервного фонда на восстановление сельских клубов в Омской области. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на установку четырех конструкций для культурно-досуговых учреждений в Усть-Ишимском муниципальном районе. Здания были повреждены в 2024 году из-за весенних паводков. Речь идет об Ашеванском, Кайнаульском, Слободчиковском и Большетебендинском сельских клубах. Они относятся к Усть-Ишимскому центру культуры.

Ранее правительство направляло Омской области деньги на закупку и монтаж конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов в Усть-Ишимском муниципальном районе.